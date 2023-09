Sophie Davant, confidences cash sur ses impressions concernant sa remplaçante dans Affaire Conclue

Après avoir tenu les règnes d’Affaire conclue pendant plusieurs années, Sophie Davant décide de voguer vers d’autres horizons. Pour la remplacer, le choix de France 2 s’est tourné vers Julia Vignali. Après quelques émissions, la jolie blonde s’est livrée sur ses impressions sur sa remplaçante.

Une figure emblématique d’Affaire conclue

Pendant sept ans, Sophie Davant a retrouvé ses fidèles téléspectateurs sur France 2 tous les jours. Après plusieurs années de succès, elle a pris une décision radicale. En effet, elle s’est tournée vers un autre projet, mais toujours dans le monde de l’audiovisuel. Concrètement, elle est à la tête d’une émission de Radio sur Europe 1.

Ainsi, pour se consacrer à son nouveau métier, la présentatrice a quitté l’émission de ventes aux enchères. Ainsi, elle a cèdé sa place à Julia Vignali, l’ancienne co-animatrice de Télématin.

En effet, la compagne de William Leymergie a laissé son émission entre de bonnes mains. Depuis que la séduisante brune a repris le programme, l’audience est satisfaisante. Pari réussi pour cette dernière qui a obtenu plusieurs records. Sa personnalité a donc conquis les fidèles téléspectateurs.

Sophie Davant, confidences cash sur ses impressions concernant Julia Vignali

Après son départ, le sort d’Affaire conclue intéresse encore Sophie Davant. Dans ce sens, lors de son passage sur Buzz TV, la mère de Valentine a livré ses impressions sur sa remplaçante. Elle a confié qu’elle a rencontré Julia Vignali pour la première fois lors de l’émission passation devant les écrans.

Par ailleurs, elle ne manque pas de livrer ses impressions sur sa remplaçante. « J’ai trouvé qu’elle était très sympathique et qu’elle faisait preuve de sororité vis-à-vis de mon parcours et de mon ancienneté. Elle a cette volonté de ne pas établir de rivalités. … C’est une fille solaire et souriante, elle a tous les atouts pour réussir dans cette émission », a-t-elle confié.

Un départ difficile à encaisser

Sophie Davant a du mal à regarder l’émission Affaire conclue depuis qu’elle a été remplacée par Julia Vignali. Cela lui rappelle des souvenirs douloureux parce que ce n’était pas son choix d’arrêter l’émission. Apparemment, c’était celui de sa direction qui ne voulait pas qu’elle travaille en même temps sur Europe 1.

Elle a beaucoup de compliments à faire à la compagne de Kad Merad. Ce qui devrait la rassurer dans son nouveau rôle. Cependant, l’animatrice de 60 ans admet honnêtement qu’elle n’a pas encore complètement accepté d’avoir été écartée de l’émission. C’est important de reconnaître sa sincérité.