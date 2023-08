Pour tous les épargnants français, il existe une solution pour le Livret A en cas de dépassement de plafond. En effet, cela peut tout à fait se produire mais il est possible d’y remédier.

Bonne nouvelle pour les épargnants

Le Livret A est l’épargne favorite des Français après l’assurance vie, représentant 15,1% de leur patrimoine financier. Il attire ainsi de nombreux détenteurs avec un ratio de 3%, le plus haut depuis 2009. Cependant, il est essentiel de connaître les plafonds qui y sont associés. Malgré une inflation galopante, la Banque de France a revalorisé les pourcentages des produits de liquidité réglementée. De ce fait, le montant du ce Livret est à son niveau le plus élevé depuis 15 ans maintenant.

D’autre part, le ministre de l’Économie a confirmé que le taux de rémunération du Livret A resterait à 3% pendant 18 mois, malgré certaines critiques liées à ce renchérissement. Cela permet de maintenir le coût du crédit immobilier stable et de soutenir les PME et le logement social. Bruno Le Maire a expliqué que cette décision a été prise dans l’intérêt national. Ainsi, cette initiative vise à éviter des conséquences négatives sur le marché foncier et le management.

Solution possible en cas de dépassement de plafond du livret A

Les plafonds varient selon les types de livrets d’épargne. Pour le Livret A, celui-ci atteint les 22 950 euros, tandis que le Compte épargne logement (CEL) atteint les 15 300 euros. De leur côté, le LDDS se limite à 12 000 euros et le LEP de 7 700 euros. Il est important de noter que les mineurs ne peuvent pas investir plus de 7 700 euros sur leur Livret A. En revanche, les associations bénéficient d’un plafond de 76 500 euros et les personnes non résidentes en France doivent respecter un plafond de 61 200 euros. Les agents de la Banque de France ont l’éventualité de disposer jusqu’à 30 600 euros.

Dans le cas où vous atteignez le plafond de votre Livret A, vous avez toujours la possibilité d’ouvrir un Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS). Celui-ci est exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux. Ainsi, cette option permet aux épargnants de diversifier leurs placements tout en bénéficiant d’une rémunération attractive.