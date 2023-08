SNCF : le super tarif réduit pour les salariés en vaut vraiment la peine ? Tout porte à croire que non

La SNCF se retrouve encore une fois au centre d’une polémique. Cette fois, ce serait à cause du tarif réduit réservé aux salariés. Il n’est pas offert à tout le monde. L’accès à ce privilège serait difficile.

Quel est ce bon plan de la SNCF à ne surtout pas manquer ?

La SNCF propose un billet de congé annuel à tarif réduit. Il s’agit d’une option intéressante, mais peu connue. Il permet de bénéficier d’un tarif réduit une fois par an pour l’achat de billets aller-retour de train lors d’un congé annuel.

Ce billet est accessible pour de nombreuses personnes. Comme les salariés, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les demandeurs d’emploi, les stagiaires en formation professionnelle et les retraités. Les membres de la famille du titulaire peuvent également en bénéficier.

Il y a une réduction d’au moins 25 % est disponible pour les voyages aller-retour d’au moins 200 kilomètres. Elle s’applique au Plein Tarif Loisir et au tarif réglementé des trains à réservation obligatoire. La réduction peut aller jusqu’à 50 % si la moitié du prix est réglée en chèques-vacances.

Les conditions à respecter pour obtenir cette offre

Le billet de congé annuel de la SNCF comporte des conditions spécifiques. Il est valable pour les voyages uniquement en France, avec un retour à effectuer dans les 61 jours suivant l’aller. Le paiement doit être unique pour tous les voyageurs. Cette offre présente également des avantages. Il s’agit de la possibilité de faire des arrêts en cours de route et le remboursement des parties non utilisées du billet.

Pour obtenir ce billet, il faut remplir un formulaire de demande. Puis disposer des justificatifs de droit à cette offre. Pour d’autres personnes, des preuves de parenté sont nécessaires. Pour soumettre le dossier, il faut visiter le faire via le chatbot « TOUTOUI » sur le site de la SNCF. L’achat d’un billet se fait en appelant un téléconseiller au 36 35.

Cependant, cette approche de la SNCF est vivement critiquée. Apparemment, cela exclut ceux qui ne sont pas à l’aise avec Internet.

Un tarif difficile à obtenir

Le billet de congé annuel de la SNCF est une option avantageuse pour voyager à moindre coût. Cependant, son utilisation suscite la controverse en raison de sa procédure complexe. De plus, les informations sur ce billet sont rares. Sa demande diminue également d’année en année.

En 2019, seulement 240 000 voyages ont été effectués avec ce billet, comparé à environ 500 000 en 2016. Pour atténuer la tension, la SNCF dispose d’une bonne explication. En effet, ce serait à cause de l’introduction de nouvelles cartes de réduction et de tarifs plus avantageux. Elle n’exclut pas également l’arrivée de nouveaux services à grande vitesse.