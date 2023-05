SMS frauduleux : voici comment fonctionnera le filtre de cybersécurité anti-arnaque du gouvernement

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs d’internet et les protéger contre les hackers de plus en plus ingénieux (et au passage les sites frauduleux parfois difficiles à détecter), le ministre délégué au Numérique a annoncé un paquet de mesures qui seront déployées tout au long de l’année 2023.

Pour en finir avec les arnaques numériques type SMS frauduleux, celle à la carte Vitale et bien d’autres, le gouvernement prévoit la mise en place d’un filtre de cybersécurité anti-arnaque : voici comment ce dispositif fonctionnera.

Selon le baromètre UFC-Que Choisir, 15% des Français auraient été victimes d’escroqueries en 2022.

Dans le but de prévenir les utilisateurs d’internet contre les sites frauduleux ou dangereux, un filtre anti-arnaque va être instauré. Ce filtre fonctionnera sur les ordinateurs et les Smartphones et avertira l’utilisateur lorsqu’il accède à un site suspect.

Comme expliqué par le site du service public, « le filtre sera basé sur une liste noire qui comprendrait des adresses connues pour être des sites malveillants (phishing, rançongiciels, virus, escroqueries, etc.). »

Cependant, l’utilisation du filtre sera facultative. Il ne sera donc pas imposé à l’internaute qui pourra choisir de l’activer ou non.

« Si activé, le filtre ne fonctionnera que si la recherche mène vers un site inscrit sur la liste noire ».

La version bêta de ce filtre sera proposée d’ici septembre-octobre 2023, « avant un déploiement auprès du grand public en 2024″.

Bientôt un « cyberscore officiel » !

En outre, le ministre délégué au Numérique a évoqué la mise en place prochaine du cyberscore, similaire « au système nutriscore appliqué aux produits alimentaires », prévu pour le 1er octobre 2023.

À partir de cette date, les sites Internet et les réseaux sociaux seront tenus d’afficher un « cyberscore officiel« , sous « la forme d’une note accompagnée d’un code couleur allant du vert au rouge », qui renseignera les utilisateurs sur le niveau de sécurité des données hébergées par ces sites.