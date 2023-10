Slimane un père comblé : sa manière d’éduquer sa fille très félicitée

Slimane est devenu un père comblé depuis la venue de sa fille Esmeralda. Depuis que ce petit bout de femme est arrivé, son monde ne tourne qu’autour d’elle. D’ailleurs, certaines personnes étaient témoins de leur complicité.

Slimane un père comblé

Slimane est devenu le plus heureux des hommes depuis la naissance de sa fille Esmeralda. Sa venue a bouleversé sa vie. Cependant, les premiers jours de vie de sa petite princesse n’ont pas été faciles. Pour mémoire, elle est née prématurée. Comme l’a confié le chanteur à cette époque « C’est vrai qu’elle a eu du mal à respirer, du mal à se nourrir. Tout ce que les parents d’un petit bébé prématuré peuvent vivre ». Heureusement qu’elle a réussi à s’en sortir et cette période est maintenant derrière elle.

Par ailleurs, le coach de The Voice Kids reste très proche de son enfant. Selon ses confidences lors de son passage dans l’émission En Aparte, il essaie de toujours rester près de sa fille pour suivre son évolution. Pour cela, il l’a même pris avec lui en tournée. « Je suis un papa hyperprésent, en tout cas, j’essaie de l’être au max. », a-t-il confié.

Un témoignage qui va droit au cœur

D’ailleurs, une fan a été témoin de l’amour et de la bonne éducation que Slimane offre à sa fille. En effet, cette dernière a pris le même avion que le chanteur et sa fille. Elle a été étonnée de voir la petite Esmeralda si calme à bord de l’avion. Dans ce sens, elle n’a pas manqué de féliciter le chanteur pour son travail.

Pour ce faire, elle fait une publication sur Instagram. On peut lire « Bravo pour l’éducation que tu donnes à ta fille… vous étiez beaux ». Le compliment de cette fan a ému le coach de The Voice Kids. En réponse, il a écrit « Chaque jour, je l’aime encore plus […] Ça me fait presque peur même. Je me suis dit : ‘Mais quand est-ce que ça va s’arrêter ?’ Parce qu’avec l’amour bien sûr, il y a tout le reste : l’inquiétude, la peur, plein de choses… ».

Slimane inquiet

Slimane est un père comblé, mais il est également inquiet pour sa fille. En effet, Esmeralda a un sacré caractère, disait-il. Selon ses dires lors d’un entretien avec Télé 7 jours, la petite ne se laisse pas faire et peut-être difficile par moments.

Récemment, l’acolyte de Vitaa a publié une photo de sa fille sur les réseaux sociaux. C’est la première fois que ses fans ont vu le visage d’Esmerala, âgée de bientôt deux ans. Les internautes ont été conquis par ce bout de chou que le chanteur considère comme « Mon soleil dans ce monde de fou ».