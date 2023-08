Slimane et Florent Pagny dans The Voice Kids, le chanteur se lâche vise son mentor

Ils se connaissent depuis des années, présents tous les deux dans The Voice Kids, Slimane et Florent Pagny, se sont retrouvés. C’est la bonne ambiance en générale et Slimane est particulièrement à l’aise.

Slimane et Florent Pagny dans The Voice Kids

Voilà des années maintenant que des chanteurs décident de faire leur apparition dans The Voice Kids. Que ce soit pour un passage ou pour être coach, il n’est pas rare que des chanteurs viennent pour un petit moment avec les enfants. Nikos Aliagas continue toujours de présenter cette émission et découvrez qui sont les 4 juges de cette année.

En premier lieu, Slimane et Kendji Girac ainsi que Nolwenn Leroy et Patrick Fiori. Nous pouvons également compter sur Nikos Aliagas pour présenter cette saison, dans ses costumes trois pièces et très classes. De quoi mettre une véritable ambiance dans l’émission, toutes ces belles personnes réunies pour un seul programme.

Le chanteur se lâche sur son mentor

Bon nombre de chanteurs ont bénéficié de l’enseignement de Florent Pagny. Il n’a jamais arrêté de coacher ses élèves à moins que sa santé ne le lui permette. Slimane fait parti de ses chanceux. Très proche de ce dernier, le Slimane, qu’on connaît, est une personne assez basique. Bien que l’on le pensât discret et assez réservé, en présence de Florent Pagny car il peut être taquin et très drôle.

Tout est une question d’alchimie. Slimane a d’ailleurs fait rire ses fans quand il a dû faire son choix entre Maëlys, Lilou et Jade. Un choix ardu que Slimane aurait totalement négligé. Finalement, il a choisi Jade pour la demi-finale. Un choix difficile pour tout chanteur qui doit coacher des élèves à qui il s’est assez rapproché.

Des petites piques

Comme pour le reste du monde, Florent Pagny et Slimane ne se privent pas d’une bonne petite blague de temps à autre. Malgré tous ces mois d’absence, Florent Pagny revient en force et partage quelques bons mois avec des enfants de l’émission.

On peut aussi voir la camaraderie qui règne entre Florent Pagny et Slimane. Les deux hommes se respectent mutuellement d’où le fait qu’il plaisantent entre eux souvent.