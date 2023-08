Service militaire obligatoire, nouvelle date pour la rentrée scolaire, décalée le 18 septembre

publicité

Le service militaire obligatoire a affecté la date de rentrée pour cette année scolaire. La rentrée scolaire se fera le 18 septembre, selon des informations fusant sur les réseaux sociaux. Info ou intox, découvrez la véracité de cette rumeur.

Service militaire obligatoire

publicité

Ce n’est plus une surprise que l’on découvre des informations assez folles sur les réseaux sociaux. Plus accessibles aux jeunes et plus faciles pour faire passer les rumeurs, TikTok est bien plus qu’une simple plateforme. Alors que la rentrée était prévue le 04 septembre pourtant, une rumeur affirme qu’elle sera décalée le 18 septembre.

@iroyspam a posté une vidéo qui a fait le tour de la toile, et qui concernait justement la fameuse rentrée des classes. Il s’agit d’un TikTokeur très suivi sur le réseau social. Il a partagé une nouvelle qui a affolé toute la toile depuis plus de 24 heures. Le TikTokeur a partagé une nouvelle assez inquiétante, surtout pour les étudiants et les élèves qui préparent leur rentrée. En ces temps d’effervescence, il n’est pas rare qu’une nouvelle, même si c’est une intox, arrive à secouer le calme.

@iroyspam a affirmé que la date de la rentrée scolaire a été décalée le 18 septembre prochain. Alors que cette dernière devait avoir lieu le 4 septembre. Apparemment, la date a été modifiée à cause du service militaire obligatoire. D’après le TikTokeur, le président Emmanuel Macron avait affirmé que le service militaire allait redevenir obligatoire.

publicité

Il aurait eu l’intention de le réintégrer dans le cursus scolaire. Toujours d’après le TikTokeur, le conflit entre la Chine et la Russie aurait eu un impact sur la rentrée scolaire en France. Les conflits géopolitiques de ces pays auraient réussi à convaincre le président français à réintégrer le service militaire.

Info ou Intox

Emmanuel Macron n’a jamais tenu une prise de parole qui aurait eu lieu le 25 août dernier. Il s’agissait une intox pour faire le buzz. Inutile d’espérer une nouvelle date de rentrée, elle aura lieu le 04 septembre prochain. Le souci des réseaux sociaux, où la transmission d’une fausse information suffit à perturber des millions de personnes.

publicité