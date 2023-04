Serait-ce la fin du papier toilette ? Les détails dans cet article

Il paraît que le papier toilette cédera sa place à des articles d’hygiène plus performants. Dans cet article, découvrez les raisons pour lesquelles on envisage de substituer le papier toilette.

Selon les sources, le papier toilette risquerait de ne plus être disponible sur le marché. On envisage de le remplacer par des alternatives plus écolo.

Pourquoi retirer le papier toilette du marché ?

Selon les scientifiques, ce produit serait irritant pour la peau. En effet, il a été rincé au chlore, étant un produit responsable de la couleur blanche du papier. Cette substance peut causer une inflammation importante et des problèmes de peau grave aux personnes sensibles.

Le papier toilette est également montré du doigt en raison du fait qu’il ne soit pas aussi hygiénique que nous le pensions. En effet, tout le monde est d’accord par le fait que l’eau assure une meilleure propreté que le papier. Par ailleurs, le papier hygiénique pose un souci d’ordre écologique.

Sauf si vous transformez les papiers toilettes en compost, ils vont atterrir dans l’eau, dans les stations d’épuration, dans une fosse septique ou encore dans les égouts. À titre d’information, plus d’une centaine de millier de tonne de déchets composés de matière fécale et de papier toilette est produit annuellement.

Avec quoi remplacer le fameux rouleau de papier toilette ?

Il existe plusieurs alternatives pour substituer le papier toilette. En effet, comme il a été dit plus en haut, l’eau est considérée comme plus hygiénique que le papier toilette. Personne n’ira se doucher avec du papier toilette, s’il était aussi propre qu’on le pensait.

Parmi les solutions que vous pouvez déjà adopter, citons le bidet traditionnel et le modèle électrique. Bien évidemment, ces installations doivent bénéficier d’un bon débit d’eau et doivent être équipées de savon. Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser du papier toilette conçu avec du coton. Il est réutilisable et lavable, ce qui en fait une option écologique.