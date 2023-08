Selfie interdit avec ces animaux endémiques d’Australie, cette amende de 1500 euros pour ces deux touristes dans un zoo

publicité

Les animaux endémiques d’Australie suscitent vraiment la curiosité des scientifiques et des touristes. Mais ces deux touristes ne s’attendaient pas à devoir payer 1 500 euros pour avoir fait des selfies avec une espèce en particulier. Découvrez cette étrange aventure dans un parc australien, où l’on trouve des animaux assez exceptionnels.

Les animaux endémiques d’Australie

On ne s’étonne plus des espèces sauvages répertoriées en Australie. La faune sauvage y est incroyablement développée et l’Etat tente de préserver au mieux un cadre où elle puisse y vivre. Les dingos sont des animaux d’Australie. Rien à voir avec le célèbre personnage e Walt Disney, ces chiens sauvages d’Australie sont extrêmement sauvages.

Alors que ces deux touristes pensaient remplir leur galerie avec des photos inédites, quelle fut leur surprise quand ils doivent payer une amende de 1 500 euros. Une facture assez salée, surtout pour des personnes qui ne pensaient pas à mal. Ces deux australiennes ont pris des risques fous, qui leur ont coûté plus de 1 500 euros.

Selfie interdit avec certains animaux en Australie

Les dingos peuvent être extrêmement agressifs tout comme les loups. Ce ne sont pas des canidés effervescents mais sont plutôt calmes à humeur changeante. Les approcher présente un risque et mais également chercher à attirer leur attention avec des photos. Les autorités n’ont de cesse arrêter de le rappeler aux touristes mais ces deux australiennes sont décidées à prendre le risque.

Le responsable de la conformité au ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland, Mike Devery affirme que les deux touristes s’en sortent bien avec seulement 1 500 euros d’amende. Il affirme également qu’elles ont eu de la chance qu’elles ne se soient pas faites attaquer par les dingos.

Des cas d’attaques déjà recensés

Les dingos, ou localement appelés wongaris ne sont pas des espèces qui s’habituent à la présence de l’homme. Sensibiliser les touristes est la seule option que les autorités puissent faire. Sur une des photos, l’une des touristes, âgée de 29 ans, pose avec des bébés dingos endormis.

Une chance pour elle que leur mère n’ait pas été présente. Quant à l’autre touriste de 25 ans, elle prend une vidéo d’un dingo qui grogne dans sa direction. Mike Devery avait raison, payer 1 500 euros est mieux que d’avoir subi une attaque sévère de ces chiens sauvages.