Sélection des 4 meilleures huiles de supermarché d’après une diététicienne, comment cuisiner sainement à petit prix ?

Cette sélection des 4 meilleures huiles de supermarché va vous permettre de manger sainement. Une diététicienne réputée donne son avis, accueilli à bras ouverts en ces temps d’inflation. Le bon choix s’impose en ces temps où faire des économies est une priorité.

Les critères de base

Depuis des centaines d’années, l’huile fait partie des ingrédients indispensables dans notre cuisine. Garant d’une cuisson différente mais aussi d’un goût raffiné, on retrouve l’huile dans toutes les cultures gastronomiques du monde. Mais toutes ces variétés ne sont pas saines pour le corps. Le risque est là, quand le choix est large, la qualité prime sur tout le reste.

D’où la nécessité d’interroger un expert. Il est important de savoir que les propriétés nutritives des huiles de supermarché ne sont pas pareilles. Certaines peuvent augmenter le taux de cholestérol, d’autres sont plus enrichies en oméga 3. On retrouve toute une panoplie d’huiles dans les supermarchés et tout un rayon s’offre à nous pour nous laisser libre de nos choix.

Sélection des 4 meilleures huiles de supermarché d’après une diététicienne

Elle s’appelle Ysaline, et elle nous a donné d’excellents conseils pour choisir l’huile à utiliser en cuisine. Il faut savoir que l’huile peut provenir de différentes graines. Qu’elles soient de tournesol, de soja, ou même d’amandes. Afin de faire le bon choix, la diététicienne a pris un point de vue purement nutritionnel. Les différentes huiles vendues en supermarché peuvent apporter des acides gras différents. Tout se joue sur le détail, d’où cette sélection.

Ysaline avait affirmé que l’huile d’olive était excellente pour la santé. Allégée, elle est parfaite pour l’assaisonnement de la salade ou pour les marinades douces. L’huile de colza et de noix est aussi un bon choix. C’est notamment en partie parce qu’elle est riche en oméga-3 et en oméga-6. Le cerveau, la peau ainsi que le cœur nécessitent des acides gras essentiels afin de rester en bonne santé.

Les marques qui se démarquent

La diététicienne a fait le tour de la question. Pour ce qui est de l’huile d’olive, elle conseille l’huile d’olive bio de Carapelli. Un parfait rapport qualité/prix, accessible à tous. Malgré la cuisson, Ysaline affirme que cette huile conservait ses valeurs nutritionnelles.

Pour l’huile d’olive, elle conseille l’huile d’olive de Puget. Idéale pour l’assaisonnement de la salade, vous pouvez en profiter en ces temps de grandes bouffées de chaleur. L’huile vierge de noix A l’olivier se démarque aussi du reste. Finalement, d’après l’experte, l’huile végétale de Colza d’Auchan est parfaite.