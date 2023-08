Second versement de pension de retraite, à quel moment les retraités peuvent en bénéficier ?

Actuellement, suite à la réforme mise en place, les retraités peuvent bénéficier d’un second versement de pension de retraite. Apparemment, cette dernière entraînerait plusieurs changements relatifs à l’âge, aux montants et au cumul emploi-retraite. De ce fait, il est possible pour certains seniors de recevoir un deuxième profit de repli.

Les conditions à remplir pour bénéficier d’un second versement de pension de retraite

Depuis longtemps, l’allocation de retraite est une aide précieuse pour les seniors au repos. D’un autre côté, le cumul emploi-retraite permet aux pensionnés de travailler tout en recevant leur revenu de retraite de base. Cette méthode peut se faire, mais sous certaines conditions fixées par le gouvernement français. Par rapport aux données de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de 2020, 157 126 retraités sont autonomes. En revanche, 431 101 œuvrent dans le secteur privé. Enfin, 8 700 retraités combinent emploi salarié et statut indépendant.

En ce qui concerne le second versement de pension d’allocation, certains seniors peuvent l’obtenir via le cumul emploi-retraite depuis la réforme. Cependant, la personne concernée doit remplir divers critères pour être éligible. Selon la LFRSS, il doit avoir un repli à taux plein et avoir liquidé toutes ses redevances de base et complémentaires. Une période d’attente de 6 mois après une reprise d’activité chez le dernier employeur est également requise.

Cette deuxième pension est un élément clé du système de retraite. Son calcul découle du salaire par mois moyen qui est basé sur les cotisations au régime de rente. Par ailleurs, ce revenu perçu tous les mois est conforme au décret n° 2023-751. Pour les indépendants, l’évaluation est établie sur la rémunération par an au moment de la nouvelle allocation. Cette redevance complémentaire est soumise à un plafond annuel de 199,60 euros ou mensuel de 183,30 euros pour cette année 2023.

En outre, il est à noter que la seconde pension de retraite peut être renforcée avec des dispositifs d’épargne retraite. D’ailleurs, les indépendants peuvent percevoir le PER et le contrat Madelin. Ainsi, ces solutions permettent de compléter les revenus de pension avec des avantages fiscaux. Ainsi, il serait judicieux d’élaborer dès à présent une stratégie d’épargne retraite pour optimiser vos futurs salaires.