Sécheresse : si vous habitez dans cette région de la France, vous n’aurez pas le droit d’installer une piscine cet été !

Dans le cadre de la lutte contre la sècheresse qui frappe actuellement le pays, certains départements ont décidé de prendre des mesures radicales.

L’eau est une ressource précieuse qu’il convient de ne pas gaspiller, surtout en cette période de sècheresse. A ce propos, le ministre de la Transition écologique a récemment annoncé l’interdiction d’installer des piscines dans le département des Pyrénées-Orientales.

Les Pyrénées-Orientales sévèrement impactés par la sècheresse

A l’approche de l’été, les Français redoutent les impacts de la sècheresse. Vendredi dernier, Christophe Béchu s’est prononcé sur le sujet au micro de RTL. Le ministre a notamment évoqué des mesures de restrictions plus sévères dans les régions les plus touchées par ce fléau. Par conséquent, les habitants des Pyrénées-Orientales devront se priver de piscines cet été.

Parmi les autres mesures évoquées par le ministre figure l’interdiction de remplir les piscines, d’arroser le jardin et de laver les voitures. Comme il le souligne : “Les Pyrénées-Orientales vont bientôt se retrouver en alerte. Sur place, ça fait un an qu’il n’a pas plu. Raison pour laquelle seule l’eau potable sera la seule règle autorisée”. Une initiative prise en adéquation avec le niveau de nappes phréatiques et d’eau disponible.

“La cession de piscines hors-sol sera interdite…”

Si vous habitez dans ce département et que vous souhaitiez installer une piscine, il faudra changer de projet car vous n’aurez même pas la possibilité de remplir votre nouvelle piscine ! A ce propos, le ministre de la transition écologique souligne : “La cession de piscines hors-sol sera interdite. Compte tenu du dérèglement climatique, nous sommes obligés d’agir en conséquence. Il faut a tout prix optimiser l’utilisation de l’eau”.

De son côté, le préfet de la région a fait part d’une “mesure symbolique” qui n’empâchera pas les habitants de s’offrir une piscine gonflable en Espagne. Quant au vice président du Rassemblement national, il estime qu’il y a beaucoup de décisions à prendre incluant le “recyclage des eaux” ou encore “la désalinisation”. Notons qu’à l’heure actuelle, une vingtaine de départements est touchée par ces mesures de restriction.