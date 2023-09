Seat tire sa révérence, Le PDG de Volkswagen annonce la douloureuse nouvelle

Mauvaise nouvelle pour certains conducteurs. Seat tire sa révérence. La sortie de nouvelles voitures se fait de plus en plus rare ces dernières années. Le PDG de Volkswagen a confirmé cette triste nouvelle.

Seat tire sa révérence

Le PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer a fait une surprenante annonce lors de l’IAA Mobility à Munich. Le sujet concerne la marque espagnole Seat. Désormais, elle ne prévoit plus de créer de nouvelles versions de ses modèles.

Thomas Schäfer a expliqué que l’avenir de Seat se trouve désormais avec Cupra. Par la suite, Volkswagen investira massivement dans cette marque. Il en va de soi suite au succès impressionnant de Cupra en Europe. À titre informatif, la marque a attiré beaucoup de consommateurs l’année dernière. En effet, la société a enregistré plus de 150 000 véhicules vendus dans le monde. On observe donc une augmentation de plus de 60 % par rapport à 2021. Malheureusement, depuis quelques années, Seat a connu une baisse de 40 % de ses ventes.

Ainsi, Cupra prévoit également de lancer de nouveaux modèles. Parmi ses projets, il y a la sortie du Terramar en 2024, un petit SUV lié à l’Audi Q3. En 2025, ils présenteront l’UrbanRebel, une voiture électrique abordable, ainsi que le SUV électrique Tavascan. Seat tire sa révérence et semble donc que Cupra prenne sa place. D’ailleurs, vu la popularité des véhicules électriques, la marque se lance également dans ce projet.

Que se passera-t-il pour les propriétaires de cette marque ?

Seat tire sa révérence et ne lancera pas de nouveaux modèles. Par contre, il est à préciser que les modèles existants continueront d’être produits. Il y a une possibilité que les modèles Seat actuels évoluent vers des versions exclusives de Cupra après une mise à jour en 2024. Cependant, jusqu’à présent, ce projet ne semble être que des suppositions. Aucune confirmation y afférente n’est annoncée.

Dans ce sens, les propriétaires de la marque Seat n’ont aucun souci à se faire. L’entretien des voitures Seat se fera toujours chez Volkswagen. Ensuite, la disponibilité des pièces détachées à l’avenir dépendra du type de panne. En effet, les derniers modèles Seat partagent souvent des pièces avec Volkswagen. À noter que la marque Seat va disparaître complètement d’ici 2030.