Scandale chez Action : Un produit best-seller qui présente un danger pour la santé retiré des rayons

Scandale chez Action. Récemment, une alerte rappel produit vient d’être lancée concernant un produit très connu en vente chez cet enseigne. Ceux qui l’ont acheté doivent faire attention et le ramener au magasin.

Action continue son expansion

Les Français ont connu le premier magasin Action en 2012. Depuis, l’enseigne continue son expansion. En effet, on compte 730 magasins répartis dans toute la France. D’ailleurs, chaque année, 10 nouveaux magasins sont ouverts.

C’est d’ailleurs normal puisque les consommateurs sont de plus en plus nombreux à choisir Action pour faire ses courses. De surcroît, le magasin propose des produits qui correspondent aux besoins de leurs clients. D’ailleurs, ils peuvent trouver des produits variés à prix bas et de qualités.

En effet, on retrouve tout chez l’enseigne. Que ce soit des produits de beauté, d’électroménagers, de décoration et de produits ménagers. Action ne cesse d’ailleurs de sortir de nouvelles offres tous les jours afin de soutenir les Français face à l’inflation. Ils peuvent découvrir plus de 6 000 produits. Donc, pour faire de bonnes affaires et retrouver des nouveautés, il n’y a pas de mieux que le magasin Action.

Scandale chez Action : une alerte rappel produit lancée

Cependant, Action se retrouve actuellement au cœur d’un scandale. En effet, comme tous les magasins, cette enseigne est contrainte de rappeler un de ses produits. Le produit pointé du doigt est une assiette de 20 cm qui contiendrait du cadmium. Lorsque cette substance entre en contact direct avec les aliments, elle peut devenir contaminante qui peut engendrer d’importants problèmes de santé.

Le lot concerné par ce rappel produit est le 3009416. Les codes EAN concernés sont : 3664944183853, 3664944530756, 3664944530763, 3664944530770, 3664944512561 et enfin 3664944530787. Ce produit a été commercialisé de juillet à octobre 2023.

Donc, face à ce rappel, il faut rapporter l’article incriminé chez Action le plus proche. Ainsi, il sera possible d’obtenir un remboursement. Par ailleurs, il ne s’agit pas du seul rappel produit chez Action ce mois-ci. En effet, une tasse à café bleu clair en céramique émaillée a également été pointée du doigt. Cette fois, le scandale chez Action concerne la quantité excessive de cobalt dans le produit.