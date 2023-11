Santé bucco-dentaire : les experts et les dentistes recommandent de ne plus faire ça après avoir brossé les dents

Pour la santé bucco-dentaire, de simples gestes peuvent changer beaucoup de choses. En effet, le brossage des dents est important, mais il va falloir le faire avec la bonne technique. Selon les experts et les dentistes, il est déconseillé de rincer la bouche après avoir brossé des dents. Voici pourquoi.

Santé bucco-dentaire : les meilleures astuces pour bien brosser les dents

Pour assurer une bonne santé bucco-dentaire, il est important de suivre quelques astuces. D’ailleurs, les experts et les dentistes ont révélé le temps nécessaire de brossage ainsi que les fréquences. Par ailleurs, ces derniers ont également appris à faire des mouvements précis pour bien brosser les dents. Le choix des produits dentaires peut également changer beaucoup de choses.

Ainsi, pour maintenir l’hygiène des dents, il faut donc suivre des directives de plus en plus strictes. Par exemple, les dentistes conseillent de ne pas brosser les dents après avoir mangé. Apparemment, ce geste pourrait abîmer l’émail dentaire surtout après la consommation d’aliments acides. L’idéal serait d’attendre 30 minutes environ avant de brosser les dents. Puis, le choix d’une brosse à dents est également essentiel. Elle devrait être souple.

Mais attention, un geste que nous faisons d’habitude est également déconseillé. Il s’agit de la dernière étape.

Les conseils des experts pour la dernière étape de brossage

Les experts et les dentistes déconseillent de rincer la bouche après avoir brossé les dents. Selon en raison de l’importance du fluor dans la plupart des dentifrices. En effet, tout le monde sait sans doute que ce composant prévient le tartre, l’acidité et la plaque dentaire. Le fluor joue un rôle essentiel dans la santé bucco-dentaire. Il protège contre les caries et les problèmes dentaires.

Dans ce sens, le fait de rincer la bouche après avoir brossé les dents élimine le fluor dans le dentifrice. Cela pourrait diminuer son efficacité. Ce geste est donc à éviter. Par ailleurs, si ce conseil ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire un bain de bouche avec un produit adapté. Donc, les substances actives dans ces produits vont continuer à agir après le rinçage.