Risques liés aux mayonnaises industrielles, révélations de 60 Millions de consommateurs

Dans cet article, nous allons vous dévoiler les risques liés à la consommation des mayonnaises industrielles. En effet, bien qu’elles soient délicieuses, pratiques et polyvalentes, il faut faire très attention à leur choix car certaines peuvent être mauvaises pour la santé.

Risques liés aux mayonnaises industrielles

La plupart des gens apprécient la mayonnaise et ce n’est pas un hasard si ce produit figure parmi les plus vendus du supermarché malgré la facilité de sa préparation. Cependant, cette option peut être problématique puisque les mayonnaises industrielles contiennent souvent des excès de sel, de sucre et d’additifs. De ce fait, 60 Millions de consommateurs a analysé les compositions de plusieurs marques populaires dans le cadre d’une enquête approfondie. Il a ainsi pu révéler la présence d’ingrédients indésirables tels que des exhausteurs de goûts, des colorants et même de l’eau. A cause de ces additifs, ces produits moins saines et parfois plus caloriques que les recettes classiques.

Dans certains cas, les industriels cherchent à réduire la teneur en graisse de leurs produits en ajoutant de l’eau. Cependant, cela peut compromettre leur saveur. Par ailleurs, certains misent sur des exhausteurs de goûts. Pourtant, ces derniers sont nuisibles pour la santé. C’est pourquoi 60 Millions de consommateurs dénonce fermement ces pratiques. D’ailleurs, le magazine recommande même d’éviter les mayonnaises dites allégées car elles seraient très riche en huile.

Quelle est la mayonnaise la plus recommandée ?

Pour ne prendre aucun risque, la meilleure solution pour les amateurs de mayonnaise reste la préparation fait-maison. De plus, elle est relativement simple. En effet, il suffit d’avoir un jaune d’œuf, une cuillère à café de moutarde, 150 ml d’huile de tournesol, une pincée de sel, poivre et une cuillère à café de vinaigre. Ensuite, mélanger le jaune d’œuf et la moutarde. Puis, incorporer l’huile progressivement jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse et homogène. Après cela, il ne reste plus qu’à ajouter le sel et le poivre pour assaisonner. Enfin, ajouter un peu de vinaigre pour plus de saveurs.

Toutefois, s’il est impossible de la réaliser à la maison, il faudra opter pour la mayonnaise Amora. Ce produit est considéré comme l’un des plus sains de tous. En outre, il y a également les mayonnaises Maille Fins gourmets et La Tourangelle traditionnelle.