Risques engendrées par la réutilisation des bouteilles d’eau en plastique usées

A travers cet article, nous allons vous dévoiler les risques engendrées par la réutilisation des bouteilles d’eau usées. En effet, bien que ce soit écologique, ce n’est pas très recommandé car cela pourrait devenir dangereux pour la santé.

Risques engendrées par la réutilisation des bouteilles d’eau usées en plastique

Pour rester en forme, il est essentiel de boire au moins 1,5l d’eau par jour. En effet, il s’agit d’un élément clé pour la vie de l’homme. Ainsi, avoir des bouteilles d’eau en plastique qui traînent font partie du quotidien de la plupart des foyers. Toutefois, il faut savoir que ces dernières peuvent libérer des particules dangereux si elles sont réutilisées à plusieurs reprises. Ainsi, il est essentiel d’être très prudent. D’ailleurs , en 2022, l’association Agir pour l’environnement a alerté sur la contamination de certaines marques, dont Badoit, Cristaline et Évian.

Apparemment, le danger proviendrait aussi bien des microplastiques des bouteilles que des bouchons. En outre, le processus d’empaquetage peut également représenter un risque. Ainsi, la réutilisation de la bouteille motivée par des préoccupations écologiques est loin d’être inoffensive. Par ailleurs, les bactéries de la bouche peuvent infecter la bouteille surtout si cette dernière n’est jamais lavée ou stérilisée. De plus, le plastique se détériore avec le temps, permettant aux bactéries d’y pénétrer. D’un autre côté, les bouteilles en PET sont poreuses et favorisent la prolifération bactérienne. De ce fait, il est plus judicieux de les jeter à la première utilisation.

Conseils pour minimiser les risques tout en protégeant l’environnement

Outre les risques mentionnées plus tôt, les bouteilles en polycarbonate contiennent un perturbateur endocrinien bisphénol A qui peut causer des aphtes et des boutons de fièvre. Il serait donc plus sage de les jeter après la première utilisation pour éviter les complications et les problèmes de santé. Toutefois, il est conseillé de trier ces déchets afin de les reconvertir en produits utiles. En effet, il est tout à fait possible de les recycler et leur redonner une deuxième vie. De cette façon, vous pouvez contribuer à la protection de la nature.

A part l’eau en bouteille , l’eau du robinet peut être une bonne option. Cependant, elle doit être traitée correctement avant d’être consommée. Néanmoins, si vous ressentez un goût chloré, il faudrait la laisser se reposer à l’air libre ou dans le réfrigérateur avant de la boire. C’est un moyen simple d’améliorer sa saveur.