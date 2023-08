Risque de déduction de l’allocation de la CAF, des changements sur le RSA et prime d’activité

publicité

Récemment, des changements radicaux sur les aides ont été présentés au public et avec un risque de déduction de l’allocation de la CAF. Apparemment, certains paramètres de calcul et certains droits pourraient désavantager une partie des bénéficiaires.

Les impacts du nouveau calcul, risque de déduction de l’allocation de la CAF

Le calcul de la somme des aides peut s’avérer difficile pour chaque prestataire qui devaient prendre en charge le calcul de leur montant net social, ce dernier devant être égal au revenu fixe déduit des cotisations et contributions collectives. Cependant, aujourd’hui, les allocataires n’ont plus à effectuer ces évaluations fastidieuses eux-mêmes. En effet, à présent, ils copient simplement les coûts nets sociaux indiqués sur leurs fiches de solde dans leurs déclarations de ressources trimestrielles transmises à la CAF ou à la MSA.

Toutefois, le nouveau mode de calcul de la somme net social, malgré ses avantages, pénalise certains ayants droit. En effet, il inclut désormais tous les privilèges en nature et autres éléments facultatifs. Par exemple, les Tickets-restaurant et les contributions de prévoyance sont tous considérés. Pourtant, cette méthode aboutit à des tarifs nets sociaux supérieurs aux volumes nets à verser. Par conséquent, la majorité des allocataires connaîtra une baisse au niveau du montant d’aides, en raison de la déclaration de valeurs plus élevées.

Les autres conséquences de ce changement sur les aides sociales

Pour la plupart des prestataires, le nouveau calcul et une catastrophe mais les autres peuvent en tirer profit. En effet, s’il existe des perdants, il y aura également des gagnants. En ce sens, ce seront les tiers qui ne percevaient rien faute de le réclamer qui vont en jouir. Ainsi, les conséquences de cette réforme sont variées. Elle offre des avantages aux demandeurs auparavant délaissés, mais touchant les bénéficiaires actuels.

Toutefois, les allocataires RSA et de la prime d’activité peuvent se réjouir, car une période de transition leur sera accordée jusqu’en 2024. Cette période va leur permettre de s’adapter au montant net social. À partir de 2024, son utilisation sera obligatoire. D’ailleurs, les employeurs et organismes de protection publique devront affirmer cette information aux CAF et MSA. De ce fait, ces derniers vont le reporter de suite sur les demandes et les déclarations trimestrielles de ressources.