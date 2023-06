publicité

Récemment, Marie-Sophie Lacarrau a fait une émouvante révélation sur sa relation avec Jean-Pierre Pernaut. Apparemment, il y a eu une relation professionnelle exceptionnelle entre ces deux journalistes emblématiques.

Révélation émouvante de Marie-Sophie Lacarrau sur sa relation avec Jean-Pierre Pernaut

publicité

Jean-Pierre Pernaut a quitté ce monde le 02 mars 2022 et a laissé un vide immense dans le cœur des Français. Pendant 33 ans, il a été le présentateur emblématique du journal de 13 heures sur TF1. Ainsi, sa disparition a touché des millions de personnes. Après avoir courageusement combattu un cancer de la prostate en 2018, il a dû affronter un cancer des poumons qui l’a malheureusement emporté l’année dernière. Lors de sa prise de fonction, Marie-Sophie Lacarrau, celle qui l’a succédé, a exprimé sa gratitude envers son collègue. Dans une interview avec LCI, elle a souligné l’importance d’être proche de Jean-Pierre et de sa famille. D’autre part, elle a également déclaré que leur relation était inadéquate dans l’univers des médias.

Une semaine après le décès de Jean-Pierre Pernaut, une cérémonie d’hommage a été organisée à la basilique Sainte-Clotilde à Paris pour lui rendre hommage. Bien sûr, Marie-Sophie s’y est rendue sans hésiter. Par ailleurs, elle a été accompagnée par de nombreuses personnalités, dont Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. Selon Marie-Sophie Lacarrau, la contribution exceptionnelle de Jean-Pierre Pernaut au paysage médiatique français est mémorable. Dans une interview à l’émission « On refait la télé » sur RTL, la journaliste était submergée d’émotion en évoquant la mémoire de son prédécesseur. Elle a exprimé sa gratitude envers Jean-Pierre pour le partage de son expérience et sa volonté de lui permettre d’apprendre.

La force de l’engagement de Marie-Sophie Lacarrau envers Jean-Pierre Pernaut

Pendant sa longue maladie, Marie-Sophie Lacarrau est restée discrète face au public. Cependant, elle a fait une exception le jour des obsèques de Jean-Pierre Pernaut en y assistant. Elle témoigne de l’estime et de la confiance qu’il lui accordait en déclarant qu’il méritait tous les hommages. La manière dont il lui a passé le flambeau est inédite. Aujourd’hui, elle se sent honorée d’avoir reçu cette responsabilité.

publicité

En effet, elle n’oubliera jamais les instants passés avec le présentateur. Pour Marie-Sophie, Jean-Pierre Pernaut marquera sa vie toute entière. Selon ses révélations, il restera à jamais dans son cœur.