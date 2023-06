Révélation de Slimane sur la naissance de sa fille Esmeralda, vérité exposée au grand jour

publicité

En janvier 2022, Slimane a finalement décidé de faire une révélation concernant la vérité sur la naissance de sa fille Esmeralda. Cependant, le célèbre chanteur n’a pas encore voulu révéler l’identité de la mère qui reste donc un mystère jusqu’à présent.

Slimane, un père heureux malgré la révélation sur la naissance de sa fille

Le vainqueur de la saison 5 de The Voice se trouve sur un petit nuage depuis la venue de sa fille Esmeralda. Pourtant, en parallèle, Slimane a vu sa vie et son organisation quotidienne complètement chamboulés. Cependant, cela ne l’empêche pas de partager son bonheur de papa épanoui sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration récente, il avoue avec humour qu’il ne s’était pas encore lavé. Dans cette publication, le nouveau papa fait référence à son emploi du temps chargé et aux demandes d’attention constantes de sa petite Esmeralda. Il a également partagé ses inquiétudes face aux nuits agitées de sa fille. En même temps, il espère qu’elle fera bientôt ses dents pour retrouver des nuits paisibles. Malgré la fatigue, Slimane se prépare à partir en tournée en France, avec l’intention d’emmener sa fille avec lui.

Une nouvelle vie entre carrière et paternité, Slimane ne peut se séparer de sa fille

Slimane a exprimé son amour infini pour sa fille dans une interview accordée à Télé-Loisirs. D’ailleurs, il a affirmé qu’une chanson ne suffirait jamais à exprimer tout son amour pour elle. Comme mentionné plus tôt, il prévoit même d’inclure Esmeralda dans sa tournée des Zéniths en septembre. Ainsi, pour Slimane, concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille ne semble pas être un défi insurmontable. Il a déjà fait ce choix l’année précédente en emmenant sa petite Esmeralda en tournée avec Vitaa. Apparemment, lorsqu’elle ira à l’école, il ne pourrait plus partir sur les routes comme aujourd’hui. Alors pour le moment, il en profite pleinement. Sur Instagram, il a partagé le fait que sa tournée se transformait parfois en allures de crèche. De plus, la fillette semble s’adapter parfaitement à cette nouvelle vie entre les paillettes du spectacle et les canapés-culottes.

Pour ce qui est de la question de l’identité de la mère d’Esmeralda qui suscite actuellement l’intérêt des internautes. Aqababe, un blogueur influent, prétend avoir la réponse à cette énigme. Selon lui, Slimane aurait eu recours à une mère porteuse pour la naissance de sa fille. Cependant, Slimane n’a jamais répondu directement à cette rumeur.