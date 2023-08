Revalorisation des petites pensions de plus de 100 euros, la réforme des retraites entrera en vigueur en automne

publicité

Bientôt la revalorisation des petites pensions de plus de 100 euros pour l’automne prochain. Le Journal Officiel a publié un décret le 11 août concernant 1,7 million d’anciens actifs. Ces anciens salariés vont pouvoir profiter de la revalorisation qui entrera en vigueur le mois d’octobre prochain.

Réforme des retraites

publicité

Depuis quelques mois maintenant, la France est en pleine effervescence à cause de la réforme des retraites. Un sujet sensible qui a suscité le mépris des Français envers Emmanuel Macron. Ce dernier avait imposé de nouvelles lois qui n’ont pas fait l’unanimité. C’est surtout quand il avait annoncé le nouvel âge de départ à la retraite qui a été déplacé de 2 ans.

Cela signifiait que les seniors devaient travailler un deux trimestres de plus, avant de pouvoir partir à la retraite. Du temps en plus que les salariés et seniors devront devoir passer à encore travailler. Après l’annonce de ce décret, il a été convenu qu’un 1,7 million d’anciens actifs soient récompensés.

Les nouveautés, la revalorisation des petites pensions de plus de 100 euros

Les petites pensions qui sont versées dans l’Hexagone vont être revalorisées de 100 euros à partir de cet automne. Cette mesure faisait partie des lois dans les réformes de la retraite. Ce qui n’est pas pour déplaire à quelques Français, ceux qui ont eu une longue carrière peuvent bénéficier du minimum contributif. Il s’agit d’un complément que les seniors perçoivent.

publicité

Un complément avec une petite retraite. Les seniors vont voir leur retraite complètement perturbée depuis quelques semaines maintenant. Malgré l’effervescence autour de cette histoire de retraite, une chose est sûre, les seniors entament une ère nouvelle. Il faut également souligner que le minimum de pension est désormais indexé sur le Smic.

Les personnes concernées par ces changements

1,7 million de retraités vont pouvoir bénéficier de cette revalorisation des petites retraites. 700 000 personnes s’attendent à ce que leur pension connaisse une augmentation. Après tout, le gouvernement a l’intention d’appliquer les lois de la réforme de retraite à la lettre.

publicité

L’effet rétroactif va avoir lieu en septembre 2023. Apparemment, les lois de la réforme de retraite mettent aussi l’accent sur la femme. L’égalité homme-femme commence à être plus concrète.