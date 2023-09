Revalorisation de l’Agirc-Arrco : la pension de retraite connaîtra une hausse bientôt ?

Il y a des chances qu’il y ait une revalorisation de l’Agirc-Arrco prochainement. Si vous êtes concerné par cette nouvelle, vous découvrirez ici quelques détails. Une nouvelle pour les retraités, qui seront ravis de cette aubaine.

Les temps sont durs pour les retraités

L’inflation n’est plus une nouvelle depuis des mois maintenant. Les Français, oppressés par le coût exorbitant de la vie quotidienne se rabattent sur les aides sociales pour joindre les deux bouts. Tout devient cher, l’énergie coûte beaucoup plus que l’année dernière. Sans parler des produits alimentaires, des fournitures scolaires et des hydrocarbures. Peu de personnes ont la possibilité de vivre une vie sans contrainte, depuis que cette inflation est ingérable et est à échelle mondiale.

Une situation économique complexe, que le gouvernement doit impérativement compenser. Les aides gouvernementales se multiplient et depuis quelques mois, Elisabeth Borne et son équipe s’est battue pour des revalorisations. De ce fait, la retraite est un sujet délicat. Surtout après les réformes qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont suscité l’agacement des retraités et des futurs retraités.

Revalorisation de l’Agirc-Arrco

L’Agirc-Arrco est une caisse de retraite pour les salariés. Une pension complémentaire, une aide en plus, pour permettre aux retraités et les futurs retraités de profiter de leur retraite. Avec l’âge de départ à la retraite qui a changé, les interrogations se sont multipliées. Heureusement, il y a des chances que l’Agirc-Arrco connaisse une augmentation au 1er novembre 2023.

A présent, il y a plus de 13 millions d’anciens salariés du privé qui ont profité d’une revalorisation de 5,12% l’année dernière. Une bonne nouvelle, qui pourrait de nouveau avoir lieu cette année. Encore pour cette année, le patronat et les syndicats vont de nouveau négocier le montant de l’Agirc-Arrco.

En attente d’une annonce officielle

En plus de cette revalorisation, il y a également des fortes chances que le malus de 10% sur la pension de retraite complémentaire sera supprimée. Ce malus devait être appliqué à tout employé qui voulait liquider à l’âge légal et à taux plein.

On l’appliquait sur une durée de 3 ans. Dans l’attente d’une nouvelle sur la revalorisation l’Agirc-Arrco, le gouvernement a déjà appliquer les réformes sur la retraite. Par ailleurs, il ne reste qu’à attendre des annonces officielles.