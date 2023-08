Revalorisation de l’AAH de la CAF 2023, des changements pour les prestations

publicité

Après une revalorisation de l’AAH de la CAF 2023, cette prestation va connaître une augmentation de montant. Avant la fin de cette année, la CAF va apporter quelques changements sur les modalités de versement. L’AAH en sera pas la seule concernée par ces changements, qui entreront en vigueur d’ici quelques jours.

Revalorisation de l’AAH de la CAF 2023

L’Allocation aux Adultes Handicapés est une des nombreuses prestations de la CAF. Mise en place par la loi du 11 février 2005, la MSA ou la CAF se charge de la verser aux personnes éligibles à cette aide. Toute personne en situation de handicap et qui ne peut pas trouver du travail à cause de sa situation est invitée à s’informer sur les modalités de la CAF.

Il existe 10 minimas sociaux et l’AAH en fait partie. Afin d’en bénéficier, il y a plusieurs critères à remplir, les conditions d’incapacité, les ressources, les critères d’âge et de résidence. Le mois d’octobre arrivera avec une modification significative de cette allocation. L’AAH fera l’objet de l’individualisation ou bien de la déconjugalisation.

Les conditions d’éligibilité de la CAF

Il faut que la personne en demande de la prestation ait un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%. De plus, il faut aussi que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ou CDAPH lui reconnaisse une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Donc, les personnes qui souhaitent bénéficier de la CAF doivent avant tout présenter des preuves des difficultés importantes qui leur empêchent d’accéder à un travail. Ces difficultés physiques doivent au moins être présentes au moins un an. Il y a aussi d’autres conditions comme la résidence permanente en France. Ensuite, avoir plus de 20 ans ou 16, si la personne ne vit plus chez ses parents et la limitation des ressources.

Les montants de l’AAH

Le montant maximum de l’AAH est de 956,65 euros pour cette année. Toutes personnes sans ressources et éligibles la perçoivent. Il faut également savoir que cette prime est calculée minutieusement en dépends de vos sources de revenus.

Elle dépend aussi du lieu de résidence, afin de l’estimer à sa juste valeur. En tout cas, avec l’individualisation de l’AAH, les personnes éligibles verront une nouvelle réévaluation du montant de cette prestation de la CAF.