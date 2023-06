Retraite : une pension minimum à 1 200 euros, qui sont les concernés ?

D’après la réforme des retraites, certains Français ont droit à une pension de retraite minimum à 1 200 euros. À l’heure actuelle, ce sujet reste encore flou. Voici les concernés ainsi que la date de son entrée en vigueur.

Retraite à 1 200 euros : qu’est-ce que l’on sait à ce sujet ?

Jusqu’à présent, aucune information précise concernant cette retraite à 1 200 euros n’a été officialisée. À noter que cette décision devra entrer en vigueur en septembre 2023. Donc, les bénéficiaires peuvent toucher une pension revalorisée en octobre. Par contre, le directeur de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse ne dispose pas également à son niveau des détails précis. Selon Renaud Villard, les conditions pour l’obtenir sont en cours de discussion.

Par ailleurs, face aux inquiétudes et aux interrogations des syndicats et des salariés, le directeur de la CNAV tient à les rassurer. « Je tiens à les rassurer : le système informatique sera prêt. Nous sommes actuellement en phase de test et nous n’avons détecté aucune anomalie », a-t-il indiqué.

À en croire ses révélations, les conditions d’éligibilité à cette retraite à 1 200 euros seront bientôt annoncés.

Les personnes éligibles à cette pension

Par ailleurs, de son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a apporté quelques précisions concernant cette retraite à 1 200 euros. Selon ses dires, cette revalorisation concerne les retraités ayant de petites pensions. Durant son interview sur RTL, il a confirmé qu’il s’agit d’une promesse du président de la République. Il correspond à 85 % du SMIC avec 42 années de cotisations. De surcroît, cette augmentation va toucher les retraités actuels et les nouveaux retraités.

Il a également communiqué que sur les 17 millions de retraités, 1,8 million va connaître leur pension augmentée dans les prochains mois. Ensuite, la moitié bénéficiera d’une hausse de 70 à 700 euros.

Un projet encore flou

Olivier Dussopt a confié que 200 000 nouveaux retraités parmi les 800 000 peuvent toucher une meilleure pension. En effet, il y en a qui recevront une augmentation de 100 euros pour une carrière complète. Par contre, d’autres toucheront moins.

Sur son site, le Sénat fait une révélation qui inquiète les retraités. Il a annoncé qu’en réalité, le nombre de retraités concerné par cette revalorisation semble incertain. On peut lire sur le site « … le gouvernement a donc divisé environ par 10 le nombre de bénéficiaires de la retraite à 1200 euros. Respectivement, de 2 millions à 250 000 pour les retraités actuels et de 200 000 à 20 000 pour chaque génération de futurs retraités ».