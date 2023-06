Retraite sans avoir travaillé : quel serait le montant de la pension de retraite ?

publicité

Vous vous demandez sans doute pour votre cas après la réforme des retraites si vous n’avez jamais travaillé ou très peu. Plusieurs solutions s’offrent à vous pour toucher une retraite. Voici les détails.

La réforme des retraites au cœur de l’actualité

Cela fait plusieurs mois que l’on entend dans tous les médias la réforme des retraites. Cette actualité fait beaucoup de bruit en raison de plusieurs manifestations des salariés qui s’opposent fortement à ce projet. Par contre, c’est loin d’être gagné. La loi a été votée. De ce fait, elle entre en vigueur à partir du 1ᵉʳ septembre 2023. De ce fait, il y aura une augmentation de 3 mois par génération de l’âge légal de départ à la retraite.

À la suite de la promulgation de la réforme des retraites, il faut travailler au moins 44 ans par personne. Ensuite, il est important de valider des trimestres en plus pour pouvoir bénéficier d’une retraite. Cela résulte à payer des cotisations sociales sur les revenus.

Cependant, pour ceux qui n’ont jamais travaillé ou très peu, ils ont droit à une retraite. En effet, ces personnes peuvent valider des trimestres pour la retraite et jouir de quelques aides.

Si une personne n’a jamais eu ou très peu d’activité professionnelle, elle peut demander à être rattachée à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Être affilié à cette assurance permet de bénéficier une aide de la CAF qui peut correspondre au SMIC ou une fraction.

Ensuite, s’inscrire au chômage à Pôle Emploi aide à valider jusqu’à 6 trimestres de retraite. Par contre, le chômage ne sera pas indemnisé et ne rapporte aucun point. Enfin, si un retraité souhaite cotiser alors qu’il n’a jamais travaillé, il peut cotiser volontairement à l’assurance retraite auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie ou CPAM. Le montant des cotisations varie en fonction des revenus cotisés les 6 derniers mois et la catégorie choisie. Il est possible de cotiser entre 10 284 euros à 43 992 euros.

Le droit à un minimum vieillesse

Ceux qui ont peu travaillé peuvent bénéficier d’un minimum vieillesse appelé l’Allocation de solidarité aux personnes âgées ou Aspa. Pour la percevoir, il faut avoir 65 ans et plus et résider 6 mois minimum en France l’année concernée. Ensuite, il est important de disposer de ressources mensuelles ne dépassant pas 916,78 euros pour une personne seule. 1 423,31 euros pour un couple.

Le montant de l’Aspa est de 961,08 euros par mois pour une personne seule. Et de 1 492,08 euros pour un couple. Les retraités qui n’ont jamais travaillé ou très peu avant le départ à la retraite peuvent également toucher une petite retraite de base. Bien évidemment, son montant ne sera pas le même que pour les retraités ayant une carrière complète.