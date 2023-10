Retraite : quel est le montant pour vivre tranquillement à la retraite pour un couple ?

Le pays se retrouve au cœur d’une importante crise économique. Ainsi, on se demande quel est le montant pour vivre tranquillement à la retraite. D’ailleurs, les couples retraités sont les plus touchés. Les éléments de réponse dans les prochains paragraphes.

Retraite : quel est le montant pour vivre tranquillement à la retraite ?

Vivre paisiblement pourrait être un rêve pour tout le monde. Cependant, avec la crise économique actuelle, il serait quasiment impossible d’atteindre cet objectif. Il se passe même le contraire. De plus en plus de Français se retrouvent dans d’énormes crises financières.

Mais les plus concernés sont les foyers à faibles revenus et les retraités. On sait d’ailleurs qu’à la retraite, les revenus des anciens travailleurs vont diminuer. Une situation de frustration pour les concernés. En effet, la plupart des retraités n’arrivent pas à vivre une vie convenable. Justement, quel est le montant pour vivre tranquillement à la retraite ?

La réponse tant attendue

Actuellement, les retraités français touchent en moyenne 1 509 euros bruts par mois. Soit 1 300 euros net. Par ailleurs, comme nous le savons, ce montant varie en fonction de revenus des retraités ainsi que leurs trimestres cotisés.

Par contre, tout le monde n’a pas de retraite à taux plein. C’est d’ailleurs ces personnes qui se retrouvent chaque fin du mois en difficulté. De surcroît, l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat s’ajoutent à leur tourment. Par conséquent, les ex-salariés devront revoir leur dépense et leur niveau de vie.

À la suite d’une enquête auprès des personnes âgées, tout le monde souhaite une revalorisation de la retraite qui pourrait leur sortir de cette difficulté. Dans ce sens, avec la situation actuelle marquée par une importante crise économique, les retraités estiment que pour vivre confortablement et paisiblement, un retraité aurait besoin de 2 600 euros bruts par mois.

En revanche, pour un couple de retraités, il leur faut 5 200 euros bruts pour vivre tranquillement et pleinement leurs vieux jours. En somme, il leur faut donc 1 000 euros de plus de ceux que touchent la majorité des seniors.