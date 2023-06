Retraite : les informations clés concernant la retraite et la pension moyenne des Français

Avec la réforme qui a tout bouleversé, beaucoup se demandent sur leur pension de retraite et son montant. Dans cet article, nous allons faire un point à ce sujet et révéler la pension moyenne que les retraités français peuvent toucher.

Mis au point sur la réforme des retraites

La réforme des retraites a été et reste toujours le sujet le plus prisé du moment. Compte tenu les multiples manifestations pour contester ce projet, le projet phare du second quinquennat d’Emmanuel Macron a fini par être voté. Dans ce sens, son application devra se faire à compter du 1ᵉʳ septembre. Ainsi, sa promulgation apporte de nombreux changements.

Tout le monde se demande ce que cela apporte sur le niveau de vie actuel et quel serait le montant de la pension moyenne. Justement, c’est dans ce contexte que la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) s’est penchée. Dans son rapport, l’organisme divulgue tous les détails de la situation de la retraite en France.

Le montant de la pension moyenne

L’étude de la DREES a démontré que 16,9 millions de retraités français ont perçu une pension de droit direct ou dérivé en 2020. On peut conclure que ce nombre a connu une hausse de 716 000 personnes par rapport à l’année précédente, c’est-à-dire en 2019.

Ensuite, on constate également que le niveau de vie d’environ 6,6 % des retraités se trouve au-dessous du seuil de pauvreté en 2020. Donc, le montant de la retraite moyenne était de 1 102 euros par mois en 2022. Cela correspond à 60 % du niveau de vie médian.

Mais, une étude récente de la DREES a indiqué que la pension des régimes de base est de 1 444 euros bruts par mois. Ce qui fait 1 341 euros nets. Si l’on rajoute les pensions de réversion, ce montant peut atteindre les 1 689 euros par mois.

Cette situation mérite une précision. En effet, 75 % des retraités touchent une retraite de base inférieure à 2 067 euros bruts par mois y compris la pension de réversion. Selon toujours la DREES, 50 % de ceux qui reçoivent une pension qui touchent une somme inférieure à 1 478 euros bruts par mois.