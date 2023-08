Retraite : le montant nécessaire à épargner chaque mois pour vivre décemment à la retraite

publicité

Un jour ou l’autre, tout le monde va passer le cap de la retraite. Après plusieurs années d’activité viennent le moment où on profite de la vie. D’ailleurs, c’est un passage où de nombreuses personnes redoutent. Surtout concernant la finance. Par ailleurs, ce point dépend des carrières et des parcours de la vie du concerné. Parfois, la pension ne suffit pas pour vivre une vie confortable en tant que retraité. Justement à ce sujet ? Comment y parvenir ?

Une nouvelle vie tant redoutée

publicité

Depuis plusieurs mois, la réforme des retraites a été sur tous les fronts. Ce projet gouvernemental a fait beaucoup de bruit, mais également à entrainer de nombreuses manifestations. Cependant, rien à faire, l’Exécutif ne compte pas y renoncer malgré le mécontentement de nombreux Français.

Dans ce sens, il faut travailler plus longtemps, c’est-à-dire deux ans de plus. D’ailleurs, ce n’est pas le seul changement de ce projet phare du second quinquennat d’Emmanuel Macron. Cela ne fait qu’accroître les inquiétudes des concernés sur ceux qui les attendent une fois à la retraite. Ce n’est pas un scoop, la pension ne suffira pas à subvenir aux besoins une fois ce cap franchi. On sait que le montant de la pension peut réduire de 20 % par rapport au dernier salaire. La question se pose alors. Comment parvient-on à vivre décemment quand on est retraité ?

Le montant à épargner chaque mois pour une retraite confortable

Pour répondre à la question, il faut souligner qu’il n’existe pas de réponse exacte. Ainsi, cela dépend de la situation de chacun durant sa vie professionnelle et surtout du salaire. Cependant, selon les experts, pour une retraite confortable, il serait mieux d’appliquer la règle des 15 %. C’est-à-dire, il faut épargner 15 % des revenus annuels sur un livret.

publicité

Par ailleurs, cette technique paraît plus complexe pour ceux qui ne touchent que 1 500 euros par mois. En effet, il aura du mal à mettre de côté au moins 225 euros contrairement à un cadre qui gagne le double. Pour un salaire de 3 000 euros, il faut épargner 450 euros ou du moins placer 10 % minimum de son salaire sur un livret.

Le montant moyen

Mettre de côté 300 euros chaque mois est ce qu’il faut viser pour assurer une retraite confortable. Même si cela peut être difficile au début, les promotions au travail ou les diverses primes peuvent faire augmenter l’épargne mensuelle au fil du temps et atteindre cette moyenne.

publicité

En travaillant pendant 43 ans, il est possible d’accumuler 155 000 euros. Cela peut ajouter environ 650 euros par mois à la retraite pendant 20 ans. Cette somme peut même être un peu plus élevée grâce aux intérêts des livrets.