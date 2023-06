Retrait de Sophie Davant sur Affaire Conclue, annonce choc de France Télévisions

Récemment, la rumeur concernant le retrait de Sophie Davant de l’émission « Affaire Conclue » a été évoquée sur le numéro 2 de France Télévisions. Apparemment, elle n’animera bientôt plus cette émission qu’elle présente pourtant depuis 2017.

« Affaire Conclue », un programme qui marche

Le moins que l’on puisse dire est que Sophie Davant est la tête de gondole d’Affaire Conclue. Cette émission de télé diffusée sur France 2 depuis quelques années permet à des acheteurs d’acquérir des vieilleries, des antiquités et d’autres objets de valeur par le biais d’enchères. Avant toute transaction, les vendeurs dont d’abord expertiser leurs reliques par des commissaires-priseurs. Puis, à l’issu d’un examen minutieux, un prix de départ est fixé. Ici, les experts en question sont Caroline Margeridon, Johan Ledoux, François Xavier ou encore Adeline Jaquet.

En tout cas, le concept de cette émission plaît et séduit le public français jusqu’ici. Cependant, depuis plusieurs jours, des rumeurs selon lesquelles l’animatrice de ce célèbre programme va bientôt ce poste circule que le net.

Retrait de Sophie Davant de l’émission « Affaire Conclue »

Apparemment, Sophie Davant aurait été approchée par une autre chaîne ou plus précisément une station de radio qui n’est autre que « Europe 1 ». Ainsi, elle pourrait commencer à y animer une édition quotidienne dans peu de temps. Cependant, quand elle a été interrogée par le Parisien, la principale intéressée a souligné que rien n’était encore fait.

En même temps, Stéphane Sitbon-Gomez, numéro 2 de France Télévisions a tenu à répondre aux rumeurs. D’après ses explications, il connait la belle journaliste depuis longtemps. Ainsi, il sait que c’est une figure populaire emblématique de France 2. D’ailleurs, ce serait la raison pour laquelle les responsables lui ont naturellement demandé de lancer Affaire conclue. Toutefois, les dernières audiences démontreraient un essoufflement. Cependant, Stéphane Sitbon-Gomez a ajouté que cela fait plusieurs semaines que Sophie Davant a envie d’autre chose. Ainsi, même s’il aimerait qu’elle reste, cela ne dépendra que d’elle-même. En tout, il est fort possible qu’elle ne soit plus à la tête de l’émission à la rentrée. Quoi qu’il en soit, la compagne de William Leymergie est très attachée à France Télévisions et y a toute sa place.