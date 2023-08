Retour en beauté Marie-Sophie Lacarrau, une interview exclusive au JT de 13H

publicité

Le retour en beauté de Marie-Sophie Lacarrau est actuellement dans tous les esprits des spectateurs. En effet, elle a fait une rentrée remarquée au JT de 13 heures de TF1 avec un invité spécial. Le moins que l’on puisse dire est que la présentatrice ne se fait pas prier et sait comment augmenter encore plus sa popularité.

Bon travail pour Jacques Legros

Comme chaque été, Marie-Sophie Lacarrau prend une petite pause loin des projecteurs et des fans. Ainsi, c’est Jacques Legros qui assure l’intérim de la présentatrice au JT de 13 heures. Cependant, la journaliste a effectué son retour à l’antenne le 18 août dernier et elle n’est pas revenue en toute discrétion.

En tout cas, Jacques Legros a offert une revue riche en actualités lors de sa dernière édition. Il a rendu un hommage émouvant à Gérard Leclerc au traitement de la vague de chaleur en France. Par ailleurs, il a également abordé la pénurie de carburants, les surfeurs passionnés et une famille qui accomplit un défi à vélo. Il entreprend tous ces hommages afin d’inspirer ainsi tous ceux qui regardent. D’autant plus, cette édition présentée par Jacques Legros a rencontré un vif succès. En effet, il a attiré 4,75 millions de téléspectateurs avec une part de marché de 43,5 % chez les quatre ans et plus.

Retour en beauté Marie-Sophie Lacarrau

Pour Marie-Sophie Lacarrau, elle a repris les rênes du JT de 13 heures de TF1 le 21 août 2023. Dès son retour, elle a eu l’honneur de recevoir une personnalité d’exception après près d’un mois de vacances. Appréciée pour son charisme et son professionnalisme, elle a accueilli Fabien Galthié, l’entraîneur de l’équipe de France de rugby. Ce dernier a dévoilé en exclusivité la liste des 33 joueurs sélectionnés pour le Mondial de rugby en France. Cette compétition sera largement diffusée sur TF1, ajoutant une dimension spéciale à cette interview.

Marie-Sophie Lacarrau a ressaisi les commandes avec aisance. Elle a su créer une atmosphère conviviale et de qualité que ses fans ont chaleureusement salué sur les réseaux sociaux. Ainsi, le retour de Marie-Sophie Lacarrau est couronné de succès en termes d’audience. D’ailleurs, elle a attiré 5,13 millions de téléspectateurs, obtenant une part de marché de 43,8 % du marché.