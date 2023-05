Restrictions d’eau et piscine : quelques habitudes à adopter pour ne pas gaspiller l’eau

Compte tenu de la sècheresse qui sévit actuellement dans le pays, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de restriction d’eau. A ce propos, voici quelques habitudes à adopter pour ne pas gaspiller l’eau des piscines.

En période estivale, nous sommes nombreux à vouloir plonger dans la piscine pour se rafraichir. Petits et grands adorent en effet se barbouiller dans l’eau. Malheureusement, les piscines consomment énormément d’eau. Que faire pour la préserver surtout en ces temps de crise ?

L’intérêt des bâches à bulles

La première alternative consiste à utiliser une bâche à bulles. Ce dispositif permet de faire des économies d’eau tout en améliorant l’entretien de la piscine. Il est également parfait pour sauvegarder la température de l’eau grâce à une meiilleure concentration de la chaleur. De plus, la qualité de l’eau reste intacte grâce à ce type d’équipement.

Il convient néanmoins de le nettoyer régulièrement pour limiter la prolifération des bactéries et des saletés. A ce propos, il est recommandé de se servir de nettoyant spécial avant de rincer l’accessoire à l’eau claire.

Ne pas négliger l’entretien du bassin

Pour garantir la durabilité du bassin, il est primordial de l’entretenir aussi régulièrement que possible. Pour ce faire, nettoyez les filtres en vue d’éliminer les débris et saletés qui s’entassent à l’intérieur. Ces derniers peuvent en effet empêcher l’évacuation de l’eau. Pensez également à vérifier systématiquement le niveau de chlore et de pH de votre piscine. Le premier doit être compris entre 7,2 et 7,8 et entre 1 à 3 ppm pour le second. Enfin, servez-vous d’un aspirateur pour vous débarrasser des débris déposés au fond de la piscine.

Diminuer la température de l’eau

Les piscines issues de la dernière génération sont dotées de système de chauffage qui favorise l’évacuation de l’eau. En réduisant la température, vous êtes en mesure de limiter la fréquence d’ajout d’eau. Ce qui permet de faire de belles économies sur le long-terme. A présent que vous avez toutes les cartes en main, à vous de jouer !