Restaurants : les 5 des secrets pour faire gonfler l’addition que les clients ignorent

Saviez-vous que les restaurants disposent de quelques astuces pour gonfler votre addition ? Nous avons percé leurs secrets. Découvrez ci-dessous les 5 plus courantes.

Dans les restaurants : le client est roi

Les restaurants disposent de techniques presque infaillibles pour faire revenir les clients chez eux. Ils mettent tout en œuvre pour les mettre à l’aise. Le service, l’accueil et surtout le repas doivent être impeccables pour correspondre aux attentes des clients.

D’ailleurs, les restaurateurs font tout pour que le passage des clients dans leur établissement soit le plus agréable et plus satisfaisant. Mais toutes ses actions seront récompensées quand vient le moment de payer la note. En effet, ils utilisent quelques astuces pour faire augmenter un peu l’addition.

Les astuces les plus courantes pour augmenter l’addition

En premier lieu, il y a tout un calcul derrière l’affichage du prix dans les restaurants. En effet, les restaurateurs n’inscrivent pas le symbole monétaire pour pousser les clients à dépenser sans compter. Il paraît qu’il s’agit d’un moyen de rendre les prix plus discrets dans l’inconscient. Le fait est que le symbole monétaire rappelle qu’on dépense de l’argent.

Puis, pour gonfler la note, les restaurants impriment le plat le plus cher dans la zone que les clients ont l’habitude de regarder en premier. Apparemment, l’œil des clients serait attiré naturellement vers le coin supérieur droit. D’où l’action d’y inscrire les plats les plus chers.

Les autres astuces les plus courantes

Le choix de l’assiette est bien calculé dans les restaurants. En effet, lorsque la nourriture est servie dans de petites assiettes, les clients se sentent rassasiés. Cela malgré que la portion soit petite. C’est ce que l’on appelle « l’illusion de Delboeuf ».

Par contre, certains restaurants font l’inverse. Ils servent dans des plats plus grands pour pousser le client à commander un dessert. Le but étant de faire croire aux gens qu’ils n’ont pas assez mangés.

Le pain posé par avance sur les tables des restaurants a une explication. Les glucides du pain vont ouvrir l’appétit avant de commander. Cela permet aux clients de commander plus.

Enfin, au moment de payer l’addition, les restaurateurs offrent des confiseries avec l’addition. Ce geste pousse les clients à compenser ce cadeau et à payer un plus gros pourboire. Par la même occasion, il s’agit d’un autre secret pour inciter les gens à revenir.