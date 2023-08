Remboursement sur l’électricité, les Français concernés par cette nouvelle

publicité

Il y a ce remboursement sur l’électricité à travers la France qui fait beaucoup de bruits. Mais avant tout, il ne faut pas oublier les irrégularités concernant les factures d’électricité. Pas de panique, il est possible de recevoir un remboursement dans le cas où vous en avez été victime.

Une explosion des prix

Il y a quelques temps, on a pu constater que certaines factures d’électricité contenaient beaucoup d’irrégularités. Certaines d’entre elles, avaient plus de zéros qu’il n’en fallait. Il ne faut pas oublier que cette année est surtout marquée par la hausse des prix. L’inflation s’en est prise à l’énergie mais aussi à l’électricité. Depuis le début de cette année, les Français ont souffert d’une hausse de 15% sur le prix de l’électricité.

En effectuant un calcul assez simple, on en déduit 240 euros par an en moyenne. Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. En effet, le prix de l’électricité a encore explosé au mois d’août. Il a connu une augmentation de plus de 10% pour les 22 millions de foyers. 10%, ce n’est pas rien, quand on pense également à la rentrée scolaire qui arrive à grands pas. Sans oublier que l’inflation s’acharne également sur les fournitures scolaires.

Une situation qui ne s’améliore pas, bientôt la fin du bouclier tarifaire

Avec cette augmentation du mois d’août, on en est à un peu plus de 160 euros en plus. D’autant plus que la hausse a lieu chaque année, en 2024, on n’en attend pas moins de 17%. Conso Globe l’affirme, les Français en ont plus qu’assez de ces augmentations de prix. Même si le Bercy a tenté de les rassurer, les augmentations annoncées par l’Etat leur jettent un coup de froid.

En plus, Gabriel Attal a déclaré que bientôt, ce sera la fin du bouclier tarifaire de l’électricité. Ne pas oublier que pour le gaz, cela a déjà eu lieu au mois de juillet dernier. En gros, les changements apportent également leur lot de soucis supplémentaires.

Remboursement sur l’électricité

Parmi ce flot de problèmes, il y a également les erreurs dans les factures d’électricité. En effet, beaucoup de personnes ont remarqué des sommes astronomiques.

Alors que leurs consommations ne correspondaient pas aux chiffres marqués dedans. Un remboursement sera effectué pour les personnes qui ont reçu ce genre de facture. Cela, après vérification auprès des sources.