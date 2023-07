Réforme du RSA, mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires, des conditions de travail imposées aux allocataires

publicité

Pour la réforme du RSA, c’est la mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires. Actuellement, la proposition d’Emmanuel Macron suscite de nombreuses questions. L’idée est de conditionner une partie des allocations de sorte à ce que les bénéficiaires s’engagent dans une activité professionnelle n’est pas au goût de tout le monde

Réforme du RSA, mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires

publicité

Depuis plusieurs années, la proposition d’Emmanuel Macron suscite un vif débat. Cette idée viserait essentiellement à conditionner une partie des allocations familiales et du RSA à l’engagement des allocataires dans une activité professionnelle. D’ailleurs, certains estiment que les bénéficiaires des minimas sociaux ne doivent pas recevoir d’aides sans contrepartie. Selon eux, le système actuel encourage une partie de la population à rester sans emploi.

Ainsi, en plus de les aider financièrement, le gouvernement souhaite les accompagner dans leur retour à l’emploi. Cela devrait améliorer l’insertion professionnelle des allocataires. C’est dans cette optique qu’un « accompagnement renforcé » a été testé dans 18 départements et devrait être étendu. Le projet de loi « pour le plein emploi » propose un « contrat d’engagement » qui oblige les bénéficiaires du RSA à effectuer entre quinze et vingt heures d’activités chaque semaine. Comme mentionné plus tôt, cette mesure vise à préserver l’intérêt du dispositif. Récemment, le Sénat a adopté cette partie du projet de loi. Cependant, il a apporté quelques modifications à la version initiale du gouvernement.

L’inscription automatique sur la liste des demandeurs d’emploi

En plus du dispositif d’accompagnement renforcé, le Sénat a récemment voté en faveur de l’inscription automatique des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d’emploi. Cette mesure vise à répondre au constat alarmant selon lequel la majorité des allocataires ne sont pas inscrits auprès de Pôle Emploi. Ainsi, l’inscription automatique facilite leur accès aux offres d’emploi. Il en est de même pour les services d’accompagnement offerts par Pôle Emploi.

publicité

D’un autre côté, le gouvernement cherche à renforcer l’engagement des bénéficiaires du RSA en mettant en avant cette nouvelle condition. Cependant, certaines voix s’élèvent contre cette mesure. En effet, ils attestent que l’inscription automatique ne garantit pas nécessairement une véritable recherche d’emploi. Ce ne serait qu’une liste des demandeurs d’emploi. Malgré ces débats, le contrat d’engagement pour les bénéficiaires du RSA se concrétise progressivement. Il est à noter que le non-respect des conditions d’engagement pourrait entraîner la suspension du versement du RSA.