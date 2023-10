Réforme du permis de conduire, le sort des seniors scellé, le gouvernement a mis les points sur les « i »

Depuis quelques mois, de nombreuses informations ont circulé à propos du permis de conduire des seniors. Il faudrait alors que les personnes âgées fassent des examens médicaux pour conserver leur permis. Qu’en pense le gouvernement de cette affirmation ?

La réforme du permis de conduire fait beaucoup de bruit

Le permis de conduire devient l’un des sujets d’actualité les plus prisés du moment. En effet, ils se murmurent que les seniors devront effectuer des tests médicaux pour pouvoir garder leur permis. En effet, cette conclusion vient à la suite des affirmations que les personnes âgées sont à l’origine de la majorité des accidents de la route. Mais est-ce vraiment le cas ?

Selon une étude, ce serait complètement faux. Les résultats de cette enquête ont permis d’affirmer que les conducteurs qui entraînent plus d’accidents sont les hommes moins de 25 ans. En effet, ils sont impliqués dans des accidents de la route par manque d’expérience. De plus, leur comportement imprudent et leur amour pour la vitesse sont également pointés du doigt.

Les examens médicaux pour les seniors

Dans certains pays, il existe des dispositifs qui permettent de protéger les personnes âgées. On parle ici des examens médicaux qu’elles doivent passer régulièrement ou des évaluations de conduite pour préserver leur permis de conduire. Concrètement, c’est la Commission européenne qui a imposé des contrôles médicaux ou des mises à niveau pour les plus de 70 ans.

Ces mesures permettent de s’assurer de leur aptitude à conduire en toute sécurité sans se mettre en danger. D’ailleurs, la suite est prévisible si elles échouent à ces évaluations. Les seniors vont devoir se séparer de leur permis de conduire. Mais est-ce que la France va-t-elle opter pour ce genre de mesure ?

Le gouvernement a tranché

Dans une interview sur Sud Radio, le ministre des Transports a remis les pendules à l’heure concernant le sort des seniors et de leur permis de conduire. Clément Beaune a mis fin aux rumeurs. L’homme politique a souligné que la France ne va pas obliger les personnes âgées à passer des tests médicaux comme nombreux laisse croire. Par conséquent, ils vont pouvoir garder ce précieux sésame qui leur permettra de circuler.

En somme, la France ne va pas se conformer aux exigences de la Commission européenne. De surcroît, le retrait du permis de conduire entraînerait un surplus de dépense pour les concernés. Pour mémoire, passer un permis de conduire en France coûte de 1 500 à 2 000 euros.