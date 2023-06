Réforme des retraites, les nouvelles démarches concernant les carrières longues après la promulgation de ce projet gouvernemental

publicité

Malgré la polémique entourant la réforme des retraites, elle a fini par être adoptée. Dans ce sens, elle a engendré de nombreux changements. On vous fait le point.

Réforme des retraites : les changements concernant les carrières longues

Les nouveaux retraités doivent prendre conscience de ces nouvelles démarches. En effet, après l’adoption du projet phare du second quinquennat d’Emmanuel Macron, certaines mesures sont instaurées. Cela concerne le dispositif de la carrière longue.

Tout d’abord, il y a relèvement de l’âge légal de départ à la retraite. Cela conduit également à une hausse de durée d’assurance. Concrètement, à partir du 1er septembre 2023, l’âge de départ sera de 64 ans et il faut cotiser 43 ans.

Donc, il existe un nouveau calendrier pour les carrières longues. Il dépendra de l’âge au début de la carrière du retraité et de l’année de naissance. En clair, cela concerne les futurs retraités qui ont validé cinq ans de trimestres minimum depuis leurs 16, 18, 20 et 21 ans. Ainsi, ceux qui sont en carrière longue peuvent partir en retraite à 60 ans s’ils ont cotisé 168 trimestres soit 42 ans d’activité.

L’âge de départ pour les carrières longues

Les personnes concernées sont celles qui sont nées à partir de 1963. Dans ce sens, s’ils sont nés avant cette date, les changements apportés par la réforme des retraites ne les concernent pas. Ces futurs retraités peuvent s’estimer heureux de ne pas faire partie de ceux qui doivent travailler plus longtemps.

Si une personne a commencé sa carrière à 20 ans, si elle est née entre le 1er septembre 1961 et le 31 août 1963, elle peut partir à la retraite à 60 ans. Les générations 1964 peuvent prendre leur retraite dès 60 ans et 6 mois. Pour celles qui sont nées en 1968, leur âge légal de départ est de 61 ans et 6 mois.

Un nouveau décret précisant quatre âges de départ

Le gouvernement a fait une exception pour les futurs retraités nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963. Si ces personnes disposent de cotisations suffisantes avant leurs 20 ans et 168 trimestres validés avant le 1er septembre, ils peuvent partir comme prévu.

À noter que la réforme des retraites a instauré quatre âges de départ pour la carrière longue. En effet, les futurs retraités peuvent partir à 58, 60, 62 et 63 ans en fonction de leur début de carrière. Cela peut être de 16 à 21 ans. Cette mesure sera bientôt effective pour les retraités nés en 1970.