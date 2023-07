Reforme de l’AAH : la CAF annonce un important changement prévu en octobre 2023

Selon l’annonce du gouvernement, une réforme de l’AAH prendra effet à l’automne 2023. Les bénéficiaires vont avoir une augmentation moyenne de l’aide de 350 euros. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à continuer la lecture.

Que sait-on sur cette allocation aux adultes handicapés ?

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) a vu le jour le 11 février 2005. Elle a pour objectif de compléter les ressources des personnes en situation de handicap. Pour être, le taux d’incapacité permanente doit être supérieur ou égal à 80 %. Il peut également être entre 50 % et moins de 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

C’est La Caisse d’allocations familiales et/ou la Mutualité sociale agricole qui est à la charge du versement de l’aide. Toutefois, pour y avoir droit, il faut respecter certaines conditions. Le bénéficiaire doit avoir une résidence permanente et régulière sur le territoire français.

Ensuite, il faut avoir plus de 20 ans, ou plus de 16 ans si la personne n’est plus considérée comme étant à charge pour les prestations familiales. Enfin, il y a un plafond annuel à ne pas dépasser. Il est fixé à 12 fois le montant mensuel de l’AAH pour une personne seule. Ce plafond est s’adapter à la situation des personnes en couple ou ayant des enfants à charge.

Le montant de l’Allocation aux adultes handicapés

Le calcul du montant maximal de l’AAH varie en fonction de la situation familiale et le nombre d’enfants à charge. Il est de 971,37 euros depuis le 1er avril 2023. Toutefois, ce montant peut être réduit en fonction des autres revenus ou ressources perçus par le bénéficiaire.

Si celui-ci perçoit une rente immobilière, une pension d’invalidité ou de retraite, le montant peut être diminué. Par contre, il peut être cumulé avec d’autres aides. Mais, la somme totale de ces aides ne peut pas dépasser le plafond de 971,37 euros par mois.

Par ailleurs, le demandeur de l’AAH est également soumis à des conditions de ressources. Pour une personne seule sans enfant, le plafond est de 11 656,46 euros. Pour une personne en couple, le plafond est de 21 098,20 euros. À noter que les revenus provenant de capitaux et de valeurs mobilières sont pris en compte dans le calcul des ressources pour l’AAH.

Réforme de l’AAH : La déconjugalisation

À partir du 1er octobre 2023, la déconjugalisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés entrera en vigueur. Cette réforme modifiera le calcul de l’AAH pour les bénéficiaires vivant en couple. Selon le décret du 11 mai 2023, la CAF ne prendra seulement en compte que les ressources personnelles du bénéficiaire. C’est-à-dire, le calcul ne considérera plus les revenus du conjoint.

Cette réforme est estimée profiter à environ 80 000 nouveaux ayants droit à l’AAH parmi les 120 000 personnes handicapées vivant en couple en France. Les personnes concernées par la déconjugalisation verront ainsi leur allocation augmenter en moyenne de 350 euros.