Réclamation de l’ASPA de 1492 €, une aide ignorée par la plupart des retraités

Près de la moitié des retraités oublient de faire la réclamation de l’ASPA de 1492 € par mois. En effet, cette assistance reste largement sous-utilisée en France malgré le contexte d’inflation et de crise économique. Dans cet article, nous explorerons les raisons de ce non-recours et expliquerons comment obtenir cette précieuse allocation.

Réclamation de l’ASPA de 1492 €, une aide méconnue et sous-utilisée par les bénéficiaires

L’Allocation Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) est destinée aux retraités qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins financiers. Cependant, elle demeure l’une des prestations sociales les moins sollicitées par les seniors français. Pourtant, son montant pourrait améliorer leur qualité de vie dans ce contexte économique difficile. Selon la Direction de la recherche, des Études, de l’Évaluation et des statistiques (DREES), plus de 50 % des pensionnés éligibles à l’ASPA ne la réclament pas. Or, cela est équivaut à près de 10 milliards d’euros d’aides non utilisées.

Malgré cela, le montant mensuel de l’ASPA a récemment été revalorisé, passant à 961,08 euros pour les individus seules et de 1 492,08 euros pour les couples depuis janvier 2023. Toutefois, il est essentiel de noter que cette aide n’est pas attribuée à coup sûr. En ce sens, les personnes âgées doivent en faire la demande auprès de leur caisse de retraite respective. Cette demande implique également une évaluation des ressources des trois derniers mois pour déterminer l’éligibilité.

Une aide pouvant être récupérée sur la succession

Une particularité importante de l’ASPA est qu’elle peut être touchée sur l’héritage du bénéficiaire en cas de décès. Cependant, ce recouvrement est soumis à certaines conditions. En tout cas, depuis Septembre 2023, le seuil minimal de l’actif net successoral a augmenté Ce seuil sera ensuite indexé sur l’inflation, subissant une revalorisation annuelle. Le montant maximum percevable est de 7 94,27 euros par an pour une personne seule et de 10 427,56 euros par an pour un couple. Cette possibilité de récupération explique en partie pourquoi tant d’individus bénéficiaires à l’ASPA choisissent de ne pas la réclamer.

Il est important de noter qu’un outil en ligne, mesdroitssociaux.gouv.fr, peut vous servir à estimer les allocations sociales auxquelles vous êtes éligible. Ainsi, il vous guide également dans le processus de demande d’ASPA. En résumé, l’ASPA est une aide précieuse pour les pensionnés. Toutefois, sa méconnaissance et ses implications sur la succession peuvent expliquer pourquoi de nombreux retraités ne la réclament pas.