Rappel produit : des tisanes rappelées en raison de la présence d’insectes et de larves

De tisanes et d’infusions sont rappelées. Selon les distributeurs, ils pourraient contenir des insectes et de larves. Voici la conduite à adopter si vous avez en votre possession ce produit jugé non conforme.

Rappel produit : des tisanes rappelées

Les tisanes et les infusions se trouvent récemment au centre d’une campagne de rappel produit. En effet, en juin dernier, le site Rappel conso pointe du doigt les marques Lipton et Éléphant. Selon les révélations des entités concernées, elles sont contaminées par des insectes et des larves. Dans ce sens, les enseignes sont dans l’obligation de les retirer du marché et des rayons.

À noter toutefois que ces nuisibles ne présentant pas de danger pour la santé. Par contre, il serait judicieux de ne pas les consommer. Les tisanes et les infusions rappelées proviennent du Port de l’île de la Réunion. Par la suite, elles sont en vente dans plusieurs enseignes en France comme Leader Price, Carrefour, Super U, Intermarché, Auchan, Leclerc et leurs filiales. Les thés et infusions de ces deux marques étaient disponibles à la vente entre le 4 et le 30 juin 2023.

Que faudrait-il faire en cas de produits contaminés ?

Il faut surtout rester vigilant face aux rappels produits qui pourraient être nocifs pour la santé. Néanmoins, ces tisanes rappelées ne présentent aucun danger. Par contre, elles pourraient être désagréables à la consommation.

Dans ce sens, les bons gestes à faire sont d’éviter de les manger. Par contre, si vous en avez dans votre placard, vous pouvez le rapporter au magasin où vous l’avez acheté. Ainsi, vous pourrez bénéficier d’un remboursement. À souligner que la présentation d’un ticket de caisse n’est pas obligatoire.

Par contre, il convient de noter que la fin de cette procédure de rappel est au mercredi 4 octobre 2023. Pour des informations complémentaires sur ce rappel produit concernant les tisanes et les infusions de Lipton et Éléphant, vous pouvez joindre le service client au numéro 09 69 32 00 70.

De plus, les consommateurs peuvent suivre la plateforme gouvernementale Rappel Conso. Elle regroupe tous les produits impropres à la consommation.