Rappel produit : des crevettes contaminées puis retirées du marché en raison d’une contamination à la Listeria

Faites attention à ces crevettes contaminées. Une célèbre enseigne a lancé une campagne de retrait de cet aliment. Sa consommation peut entraîner une contamination à la listériose.

Rappel produit : des crevettes contaminées

Les crevettes sont des ingrédients phares des menus de fin d’années. Depuis plusieurs années, elles sont utilisées pour la préparation de plusieurs recettes. D’ailleurs, il est facile de les trouver, car ces crustacés sont présents dans de nombreux supermarchés.

Par ailleurs, dernièrement, les crevettes font parler d’elles pour de mauvaises raisons. Les friands de ce produit de la mer devront faire attention. En effet, une référence vendue dans plusieurs supermarchés en France fait l’objet d’un rappel produit. Dans ce sens, Rappel Conso l’a signalé et l’a ajouté à sa liste de produit impropre à la consommation dont il faut se méfier.

La référence concernée

Ces crevettes contaminées sont vendues en vrac au rayon poissonnerie des supermarchés Auchan. Dans les détails, le site gouvernemental Rappel conso précise qu’il s’agit des crevettes entières cuites Label rouge 40/60 qui viennent de Madagascar.

Les crevettes concernées sont ceux qui sont en vente du 23 août au 4 septembre. Sonc, il est conseillé de les consommer. Le mieux est de les ramener au magasin où vous l’aviez acheté. Pour cela, l’enseigne procédera à un remboursement.

En raison de ce rappel produit, l’enseigne a mis à la disposition des consommateurs le numéro 06.76.27.13.49. Par ailleurs, cette procédure de rappel n’est valable que jusqu’au 23 septembre. Ainsi, le retour des crevettes contaminées en magasin doit se faire avant cette date.

Rappel produit : une contamination à la listeria en cause

Si par mégarde, vous avez déjà consommé ces crevettes contaminées à la listeria, il est important de rester attentif à ces symptômes. À savoir, des maux de tête, de la fièvre et des courbatures.

Si vous souffrez de ces signes, veuillez consulter au plus vite un médecin en le signalant la consommation du produit rappelé. À noter que le délai d’incubation de la listériose peut se faire jusqu’à huit semaines. Elle peut être dangereuse pour certaines personnes. En effet, les personnes âgées, les personnes à faibles immunodéprimées et les femmes enceintes devront beaucoup plus vigilant. Cette bactérie peut entraîner de complication neurologique.