Rappel produit : attention à cette charcuterie vendue partout en France, une erreur d’étiquetage en cause

Chaque jour, on n’échappe pas à un rappel produit. La dernière en date est une charcuterie en vente partout en France. Face à cette nouvelle alerte, les consommateurs doivent rester sur le garde. Voici les détails de ce produit qui fait l’objet d’un rappel.

Rappel Conso : un dispositif pour préserver les consommateurs

Cela fait environ trois ans que le gouvernement a mis en place la plateforme Rappel Conso. On peut d’ailleurs affirmer qu’il fait bien son travail. Presque chaque jour, ce site gouvernemental arrive à déceler des produits impropres à la consommation. Les raisons sont d’ailleurs multiples. Par exemple, de défaut de fabrication, un produit non conforme à une réglementation en vigueur, ou encore des produits contaminés susceptibles de causer du tort à la santé.

Justement, la dernière en date a été lancée le mardi 17 octobre dernier. En effet, Rappel Conso a lancé une alerte contre une charcuterie vendue dans les magasins Casino. Concrètement, le produit pointé du doigt est les barquettes de cervelas. Les raisons de ce rappel sont une erreur d’étiquetage. Une situation qui pourrait entraîner des allergies sur certaines personnes.

Rappel produit : attention à cette charcuterie

Le produit pointé de doigt est le lot de cervelas supérieur vendu 10 tranches. Ils sont conditionnés dans de barquettes plastiques de 90 g. En effet, ces produits ont été commercialisés dans les enseignes Casino éparpillés partout en France.

Le rappel produit concernant cette charcuterie vient à la suite d’un défaut d’étiquetage. En effet, les barquettes en question ne contiennent pas du cervelas, mais du saucisson à l’ail. Le souci est que ce dernier contient un allergène, du lait. D’autant plus que ces informations ne sont pas inscrites sur l’emballage.

Donc, les principales raisons de ce rappel sont une anomalie d’étiquetage et une substance allergisante non déclarée. Le lot concerné est le 000011168040 avec le code GTIN 3346650212262. La date limite de consommation est fixée au 7 novembre 2023.

Que faire dans ce cas ?

Concernent ce rappel produit à propos de cette charcuterie, on sait que le produit est vendu entre le 13 et le 16 octobre 2023. Par ailleurs, à la suite de cette alerte, il faut éviter de la consommer. Plus précisément en cas d’allergie au lait.

Ensuite, les consommateurs qui rapportent le produit rappelé peuvent bénéficier d’un remboursement. Par ailleurs, pour cela, il faut le faire avant le 7 novembre. Pour d’autres informations complémentaires, le numéro 07 63 20 05 03 est disponible.