Rappel de produit : méfiez-vous de ces fruits vendus partout dans les supermarchés français ! 

Un nouveau rappel de produit vient d’être lancé à destination des consommateurs français. Cette fois, la mise en garde concerne des fruits proposés dans plusieurs supermarchés.

publicité

Des fruits frais commercialisés partout en France font actuellement l’objet d’un rappel d’urgence. Voici pourquoi il ne faut surtout pas les consommer !

Ne mangez surtout pas ces fruits frais vendus partout en France !

publicité

Pour assurer la sécurité des consommateurs, le site Rappel Conso lance régulièrement des alertes sur des produits potentiellement toxiques pour la santé. Dans la plupart des cas, le rappel est du à la présence de microbes, de produits allergènes ou d’erreurs d’étiquetage. Cette fois, les autorités sanitaires pointent du doigt des produits stars des rayons frais.

Il s’agit plus précisément des avocats variété maluma hass originaires de l’Afrique du Sud. La mise en vente a lieu dans les supermarchés Grand Frais et Fresh qui proposent ces fruits en vrac. Notons que l’alerte concerne l’intégralité du territoire français. Il faut savoir que la consommation de ces produits peuvent occasionner de graves problèmes de santé à cause d’un composant phytosanitaire. En effet, la quantité retrouvée dans le fruit dépasse le seuil normal. D’où l’intérêt de ce rappel en urgence.

Que faire de ces avocats ?

Ces avocats ont été commercialisés dans les enseignes indiquées plus haut depuis le mois de mars dernier. Si vous êtes en possession de ces avocats hass, vous êtes priés de les détruire ou de les retourner en magasin en échange d’un remboursement immédiat, avant le 5 mai.

publicité

Si vous avez consommé ces fruits et que vous présentez des symptômes suspects, rendez-vous au plus vite auprès de votre médecin traitant en lui signalant la contamination. En cas d’intoxication, vous pouvez contacter les urgences ou les pompiers au 18. Pour rester à jour sur les informations liées aux rappels de produit, nous vous invitons à consulter régulièrement le site officiel de Rappel Conso ou leur page Twitter. Il en va de votre santé et de celle de vos proches !