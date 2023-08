Quelles sont les aides au logement disponibles pour les seniors pendant leur retraite ?

Aujourd’hui, nous allons vous partager les différentes aides au logement disponibles pour les seniors pendant leur retraite. En effet, la période post-retraite peut entraîner des défis financiers mais il existe certaines aides qui sont spécialement destinées pour y remédier. Ces dernières permettent notamment de soulager leur dépense.

Les aides au logement disponibles pour les seniors, APL ou ALF

Pour commencer, il y a l’aide personnalisée au logement ou APL qui cible les individus vivant en cohabitation. Cette aide ne possède pas de condition d’âge et le Service public le confirme. Par ailleurs, elle est accessible aux seniors du régime général de la Caisse d’allocations familiales. Cependant, il faut souligner que l’éligibilité est basée sur le revenu du demandeur. Ainsi, le montant varie selon la composition du foyer et sa localisation.

Ensuite, on peut compter l’Allocation de logement familial ou ALF pour les locataires et sous-locataires seniors. Ce dernier est disponible via la diète agronomique passant par la Mutualité sociale agricole ou MSA. Pour en bénéficier, il ne faudrait y avoir aucun lien parental entre le sous-locataire et le locataire ou propriétaire d’appartement. Cette indemnité vise l’hébergement d’une personne âgée ou handicapée chez un particulier. Comme pour l’APL, ce sont les ressources du bénéficiaire qui déterminent l’admissibilité et le montant de l’allocation.

L’APA, une autre aide aux logements pour le bien-être des seniors

Pour l’allocation personnalisée d’autonomie ou APA, ce sont les seniors de 60 ans et plus en situation de perte d’indépendance qui en sont bénéficiaires. Cette aide finance les dépenses liées au maintien à domicile ou à l’hébergement en établissement médico-social. Pour y être éligible, il faut résider en France et ce, peu importe la situation de loyer. C’est la seule condition exigée pour pouvoir octroyer cette subvention.

Outre ces aides, il y a les dispositifs d’adaptation du logement qui favorisent la conservation à la demeure des seniors. Pour cela, on peut compter sur l’Agence nationale de l’habitat ou ANAH qui organise le programme « Habiter facile ». Ce dernier propose des aides financières pour des opérations d’aménagement comme les rampes d’accès et les monte-escaliers. La valeur de l’allocation dépend des ressources et peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des travaux.