Les aides sociales comme la prime d’activité et le RSA jouent un rôle majeur dans la vie des bénéficiaires. Elles sont d’une grande importance en ce temps de crise économique qui persiste. Parfois, on se demande quels seraient les salaires que peuvent toucher les bénéficiaires sans ces aides sociales. La réponse dans quelques lignes ci-dessous.

Quel est le salaire moyen des bénéficiaires de la Prime d’activité et RSA ?

Dans une étude la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) s’est penchée sur les revenus des foyers hors aides sociales. Le rapport publié le 7 juillet 2023 a permis de déterminer le rôle des prestations sociales dans la vie des bénéficiaires. Dans ce sens, on peut suivre les indications sur le niveau de vie médian pour les personnes dans des foyers bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité.

Cette étude a donc démontré que sans les aides sociales les bénéficiaires vivraient avec 330 euros seulement. Par ailleurs, avec, ils percevraient 940 euros. À noter toutefois qu’il s’agit du niveau médian des revenus d’un membre d’un foyer éligible. D’après la précision de la DRESS, le niveau de vie médian est de 1 770 euros.

Concernant le RSA pour les ménages les plus démunis, l’étude indique que sans aucune aide, le revenu mensuel des bénéficiaires serait de 150 euros. Tandis qu’avec ce coup de pouce, il s’élève à 860 euros.

Parlons maintenant de la prime d’activité. En effet, elle permet de venir en aide aux personnes ayant de faibles ressources mensuelles. Un foyer toucherait 990 euros sans cette aide. Avec la prime d’activité, le revenu s’élève à 1 200 euros par personne.

Récapitulatif des revenus moyens de chaque foyer sans les aides sociales

D’après les données fournies par la Drees, voici le détail des revenus d’activité touchés sur un mois en moyenne pour les foyers bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité :

Membre du foyer ayant touché des revenus d’activité Foyer bénéficiaire du RSA Foyer bénéficiaire de la prime d’activité Bénéficiaire de l’aide sociale 240 euros 1 130 euros Conjoint du bénéficiaire 70 euros 340 euros Enfant du bénéficiaire 50 euros 60 euros Parent du bénéficiaire 180 euros 160 euros Autre membre du ménage 60 euros 40 euros Autres ressources (venant de l’épargne) 10 euros 10 euros Revenus moyens du foyer avant aide sociale 610 euros 1 730 euros

Le budget moyen du foyer après prestations sociales

Ménage bénéficiaire du RSA Ménage bénéficiaire de la prime d’activité Revenus avant aides sociales et fiscales 610 euros 1 730 euros Impôts – 70 euros – 200 euros Allocations familiales + 190 euros + 120 euros Allocations logement + 210 euros + 120 euros Minima sociaux (dont RSA) + 490 euros + 80 euros Prime d’activité + 40 euros + 130 euros Revenu mensuel moyen avec aide sociale 1 470 euros 1 990 euros

À souligner que les salaires et revenus d’activité représentent 87 % des ressources mensuelles des foyers bénéficiaires de la prime d’activité. Par contre, pour les bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA ou l’AAH, ces revenus n’en constituent que 48 %.