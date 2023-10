Quel est le salaire minimum pour vivre dignement en France ? La réponse d’un économiste

L’économiste Pierre Concialdi vient de publier une étude indiquant le salaire minimum pour vivre dignement en France. En effet, compte tenu de la hausse des prix à la consommation, il faut gagner 15 % au-dessus du SMIC actuel pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne.

Quel est le salaire minimum pour vivre dignement en France ?

L’inflation qui ne cesse d’évoluer affecte profondément le pouvoir d’achat des foyers Français. En ce sens, plusieurs chercheurs de l’Institut de recherches économiques et sociales effectuent une étude à ce propos. Pierre Concialdi dévoile le salaire minimum pour vivre dignement en France qui est de 1630 euros par mois. Autrement dit, le salaire de base dont un Français a besoin pour subvenir à ses besoins primaires tout en profitant d’un minimum de vie sociale.

En effet, le SMIC de 1383,09 euros ne parvient plus à assurer nos besoins face à la hausse des prix à la consommation. Le magazine Capital rapporte qu’un retraité célibataire doit toucher pas moins de 1836 euros pour vivre correctement. Ce montant passe à 3 744 euros pour un couple avec deux enfants, 2273 euros pour un couple sans enfant. Contre 3003 euros pour une famille monoparentale. Et pourtant, ces chiffres restent très différents de la réalité en France.

La réponse d’un économiste

L’expert Pierre Concialdi affirme que 34 à 35 % des ménages français possèdent des revenus inférieurs à leurs besoins. Et pourtant, l’État français tente d’indexer le SMIC à l’inflation comme les budgets de références augmentent bien plus vite que l’inflation. Cette situation alarmante met en évidence la dégradation du niveau de vie des ménages en France compte tenu du contexte économique actuel. Les Français n’arrivent plus à mettre en place un équilibre financier au sein de leur foyer.

En effet, l’étude propose plusieurs solutions pour remédier à cette situation problématique. Il faudrait effectuer une redistribution équitable des richesses ou une augmentation des salaires. En tenant compte de tous les éléments qui peuvent impacter le niveau de vie des Français en plus de l’inflation. Afin que les travailleurs modestes puissent au moins toucher le salaire minimum pour vivre dignement en France.