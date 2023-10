Punaises de lit : qui prend en charge le coût de traitement ? Le locataire ou le propriétaire ? Les éléments de réponse dans cet article

L’invasion des punaises de lit devient un fléau à l’échelle nationale. De nombreuses grandes villes de France sont touchées. D’ailleurs, Paris figure parmi les cibles dont 1 français sur 10 sont infestés. Mais dans ce cas-là, qui paye la facture de traitement ?

L’invasion de punaises de lit : un réel problème de la France

Depuis plusieurs semaines, on ne parle plus que d’invasion de punaises de lit. D’ailleurs, ces bestioles nuisibles deviennent le sujet d’actualité de nombreux médias. En effet, ils ne se contentent plus de se cacher dans les matelas. Désormais, les punaises de lit se sont incrustées dans les salles de cinéma et dans les transports en commun.

Dans ce sens, des traitements de la salle infectée s’imposent. Cependant, la désinfection coûte vraiment cher. Une question se pose d’ailleurs. Qui va prendre en charge la facture de traitement ? Le locataire ou le propriétaire.

Qui va payer la facture de désinfection : le locataire ou le propriétaire ?

Dans un article de l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement), on peut lire les détails sur les devoirs et les obligations entre les locataires et les propriétaires par rapport à cette invasion de punaises de lit.

En premier lieu, si un locataire a des suspicions ou a été en contact avec ces nuisibles, il est de son devoir d’informer le propriétaire ou le bailleur. Le locataire a le droit de demander la conformité du logement. Par la suite, le propriétaire ou le bailleur dispose de 2 mois pour agir et régler le problème. Une fois ce délai expiré, et qu’il n’y a pas eu d’action, le locataire peut se plaindre auprès de la Commission départementale de conciliation.

En effet, la loi datée de 2018 stipule qu’en cas d’invasion de punaises de lit, c’est le bailleur qui prend en charge les frais de détection et la désinfection d’un logement.

Quid des punaises de lit dans les parties communes ? Dans ce cas, c’est le bailleur ou le gestionnaire qui va payer la facture de la désinsectisation. Toutefois, le coût sera conduit sur les charges locatives.