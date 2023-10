Punaises de lit : les Français changent d’habitude pour ne pas être infestés

L’invasion des punaises de lit devient un fléau majeur en France. Depuis quelque temps, ces petites bestioles se retrouvent partout. Vu l’ampleur de cette invasion, une enquête de CTendance.fr a conclu que les Français ont changé d’habitude par peur d’être infestés. Voici les détails.

Punaises de lit : au centre de l’actualité et de toutes les préoccupations

Depuis plusieurs semaines, on ne parle plus que des punaises de lit. De nombreux médias consacrent notamment leur gros titre sur ces nuisibles. En effet, ce n’est pas pour rien qu’ils deviennent l’un des sujets les plus prisés de l’actualité. Même à l’étranger, les journalistes parlent également de ce nouveau fléau qui frappe la France. En effet, ils envahissent non seulement les domiciles particuliers, mais arrivent également à s’incruster dans les endroits publiques.

Ces derniers temps, on a découvert les punaises de lit dans les transports en commun, dans les salles de cinéma ou encore dans les hôtels. D’ailleurs, l’inquiétude envahit également les autres pays. Cela en raison d’un évènement sportif qui va se tenir en France l’année prochaine. Il s’agit concrètement des Jeux Olympiques à Paris 2024.

Les nouvelles habitudes des Français face à cette attaque

L’invasion des punaises de lit commence à vraiment inquiéter les Français. En effet, selon l’étude de l’institut Selvitys, 67 % des personnes ont peur d’être infestées par ces nuisibles. Ce qui fait 7 Français sur 10. De surcroît, ces individus n’ont pas confiance au plan du gouvernement pour régler le problème dans les lits publics.

La recrudescence des punaises de lit devient un véritable cauchemar que même le fait d’y penser pousse certaines personnes à se gratter. Selon le sondage, 4 personnes sur 10 se sont confrontées à cette situation.

Face à cette situation, nombreux changeait d’habitude pour ne pas se confronter à des punaises de lit. Parmi les 2 000 personnes interrogées, 8 % ont préféré éviter la fréquentation des transports en commun. 24 % ont tout de suite arrêté. Ensuite, 12 % ont craint de séjourner dans les hôtels en raison des punaises de lit et 24 % ont tout simplement préféré arrêter cette habitude.

De même pour la fréquentation des salles de cinéma. 16 % l’ont diminuée et 14 % craignent et évitent les cinémas et les théâtres. Le pourcentage d’une visite ou un rendez-vous chez des amis ont également baissé. Dans ce sens, 5 % des personnes interrogées préfèrent éviter de se rendre des amis et 12 % l’ont déjà arrêté de le faire. Le marché de seconde main a été également affecté. 17 % songent à arrêter de faire des achats des vêtements et 15 % l’ont déjà mis un terme à cette habitude. De même pour l’achat des meubles de seconde main. 19 % réfèrent éviter et 13 % l’ont déjà réduit leur achat.