Puis-je faire immatriculer mon véhicule dans un département autre que celui où je suis ? 

En matière d’immatriculation de véhicule, sachez qu’en France, il est possible de réaliser ces procédures dans un département autre que celui où se trouve celui du propriétaire.

Les propriétaires de voitures sont aujourd’hui nombreux à envisager l’immatriculation dans une région autre que leur département d’origine. Mais comment faire dans ce cas ? On vous explique tout dans les prochaines lignes !

Une combinaison de chiffres infinie

En France, il arrive que les nouveaux propriétaires se sont procurés leur nouvelle voiture dans un département autre que celui où ils résident. Dans ces cas, on est donc tenté de se faire immatriculer dans la région où l’on a procédé à l’acquisition du bien. La loi autorise-t-elle ce genre de pratique ?

Notons que l’ANTS (agence nationale des titres sécurisés) prévoit une immatriculation à 2 lettres suivies d’un tiret puis de deux nouvelles lettres. Cette combinaison fait qu’il existe aujourd’hui plus de 289 millions de plaques différentes qui circulent dans toute la France. Des chiffres qui ont été relevés sur une période d’au moins 70 ans !

Ai-je le droit de choisir mon numéro d’immatriculation ?

La loi est stricte sur le sujet : les propriétaires ne sont pas autorisés à choisir leur numéro d’immatriculation puisqu’elle est générée de manière automatique. De plus, une voiture aura une seule et unique plaque le long de son existence car il est impossible de changer la plaque. Par ailleurs, certaines lettres ne sont pas uilisées dans le but d’éviter des problèmes de malentendus. C’est notamment le cas des lettres I, O et U qui peuvent être confondues avec les chiffres 1, 0 ou encore la lettre V. A présent que vous êtes avisés, vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec votre plaque d’immatriculation. Il est également recommandé de faire en sorte que celle-ci soit parfaitement lisible pour éviter les mauvaises surprises en cas de contrôle par des agents de la sécurité routière. On vous aura prévenu !