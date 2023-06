Prolongation de la mensualisation du taux d’usure, excellente nouvelle pour les emprunteurs

Pour le bonheur des emprunteurs et des établissements bancaire, la mensualisation du taux d’usure, du taux maximum autorisé au-dessus duquel les banques ne peuvent pas prêter, qui devait prendre fin en juillet, sera maintenue jusqu’à la fin de cette année 2023. Le ministre du logement Olivier Klein l’a lui-même confirmée récemment.

Prolongation de la mensualisation du taux d’usure

En guise de rappel, le taux d’usure est le taux maximum « tout compris » au-dessus duquel une banque ne peut pas prêter. Ici, « tout compris » signifie que l’assurance et les frais bancaires y sont déjà inclus. Depuis le 01er février, ce taux est revu tous les mois, accusé de bloquer le crédit immobilier en fin d’année 2022. Bien que la fin de la mensualisation de ce taux d’usure soit prévue au 01er Juillet, le ministre du logement a confirmé son maintien. Ainsi, elle sera encore applicable au moins jusqu’à la fin de cette année 2023.

Pour les prêts de moins de 10 ans, le taux d’usure est fixé à 3,99% jusqu’au 30 juin. En ce qui concerne les crédits d’une durée de 10 à 20 ans, il est de 4,45%. Enfin, pour les prêts les plus longs entre 20 et 25 ans, le taux d’usure est de 4,68%.

Excellente nouvelle pour les emprunteurs

Pour les emprunteurs, cette prolongation de la mensualisation est une excellente nouvelle. Il en est de même pour les établissements bancaires. Au cours de prochains mois, ces derniers vont pouvoir continuer à faire évoluer leurs prix. En effet, les banques peinent aujourd’hui à gagner de l’argent sur le crédit immobilier. C’est la raison pour laquelle elles cherchent d’autre moyens pour compenser le manque.

Selon Maël Bernier, porte-parole de Meilleuratux, certaines banques nationales qui étaient en retrait depuis plusieurs mois et qu’on attendait au début de ce mois de juin on acté qu’elles ne reviendraient pas avant la rentrée. Apparemment, elles ne peuvent pas gagner d’argent sur le crédit. Or, si les taux d’usure continuent à grimper, il leur sera possible de proposer de nouveaux crédits immobiliers. Ainsi, que ce soit pour les banques ou les emprunteurs, la prolongation de la mensualisation reste assez avantageuse.