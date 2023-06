Profitez de l’été, le programme de l’Agirc-Arrco pour les retraités

Cette année, l’Agirc-Arrco lance à nouveau son programme pour que les retraités puissent profiter de l’été. Il s’agit de la deuxième édition de l’opération « Voilà l’été, si on bougeait ? » pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Du 3 juillet au 25 août 2023, cette initiative propose des séances de marche et d’activité physique gratuites et concerne 16 villes de France.

Combler l’isolement social des retraités, une préoccupation majeure.

L’été apporte joie et détente pour la plupart des gens car c’est la saison des vacances. Cependant, il peut être une période difficile pour les personnes âgées. En effet, avec le départ en vacances de leurs familles, amis et voisins, les activités associatives s’arrêtent. De ce fait, les retraités sont laissés de côté, plus seuls que d’habitude. Or, cette situation accroît le risque de troubles psychologiques tels que l’anxiété et la dépression, selon la directrice de l’action sociale à l’Agirc-Arrco.

C’est pourquoi l’association a organisé pour la deuxième année consécutive l’opération « Voilà l’été, si on bougeait ? ». Ainsi, du 3 juillet au 25 août 2023, les retraités auront la possibilité de participer à des séances de marche en groupe. Ils pourront également faire des activités physiques adaptées dans 16 villes de France. Encadrées par des coachs sportifs diplômés, ces séances d’1h30 par semaine visent à favoriser l’équilibre, la mobilité et le tonus musculaire.

Programme de l’Agirc-Arrco pour que les retraités puissent profiter de l’été

Tous les retraités, même ceux qui ne sont pas habitués à l’activité physique, sont invités à se joindre à ces sorties estivales. À la fin de l’opération, chaque participant bénéficiera d’un bilan de forme personnalisé. Les horaires et les activités seront adaptés en fonction des conditions météorologiques. De ce fait, tout est fait pour assurer la sécurité et le confort des participants.

Frédérique Decherf, directrice de l’action sociale à l’Agirc-Arrco, souligne l’importance de lutter contre l’isolement des seniors. Des actions de prévention sont menées tout au long de l’année pour préserver leur santé et leur bien-être. D’ailleurs, la collaboration avec l’opérateur Été Indien pour la mise en place de cette opération spéciale témoigne de cet engagement. Tous les retraités devraient participer à ce programme et essayer de sortir de leur routine habituelle.